Dấu hiệu thiếu máu não thường gặp

Đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, giảm trí nhớ, mất ngủ là những triệu chứng thiếu máu não từ nhẹ đến nặng, có thể xảy ra trong thời gian ngắn hoặc kéo dài.

Thiếu máu não là tình trạng lưu lượng máu cung cấp cho não bị hạn chế, khiến các tế bào não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết, ảnh hưởng đến hoạt động của tế bào thần kinh và chức năng của não. Triệu chứng thiếu máu não rất đa dạng.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ ra một số dấu hiệu thiếu máu não phổ biến.

Đau đầu

Đau đầu là dấu hiệu thường gặp nhất của tình trạng thiếu máu não nhưng dễ nhầm lẫn với bệnh lý khác. Cơn đau đầu do thiếu máu não có thể xảy ra trong vài phút hoặc kéo dài vài giờ, cường độ tăng dần. Cảm giác đau nhói xuất hiện ở một hoặc nhiều khu vực trên đầu.

Mất ngủ

Người bệnh thường gặp tình trạng ngủ chập chờn, ngủ không sâu giấc, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc khó ngủ lại. Nguyên nhân do não không được cung cấp đủ lượng máu cần thiết, gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh và chu kỳ giấc ngủ.

Suy giảm trí nhớ

Người bị thiếu máu não thường cảm thấy thiếu sức lực, mệt mỏi, mất khả năng tập trung, chú ý kém khiến hiệu quả làm việc, học tập sa sút. Tình trạng này do tế bào thần kinh não bị thiếu oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường. Lâu dần gây tổn thương tế bào thần kinh, dẫn đến suy giảm chức năng.

Chóng mặt, đau đầu là những dấu hiệu cảnh báo thiếu máu não. Ảnh được tạo bởi AI

Hoa mắt, chóng mặt

Những biểu hiện điển hình như nhìn mọi vật xung quanh bị mờ nhòe hoặc cảm giác xây xẩm, có thể đi kèm với cảm giác buồn nôn và nôn. Các cơn chóng mặt có thể chỉ ngắn vài phút, có khi kéo dài đến vài ngày.

Ù tai, nghe kém

Theo bác sĩ Tiến, tình trạng giảm lưu lượng máu đến não và các cơ quan như tiền đình ốc tai, các cơ điều tiết mắt... có thể dẫn đến ù tai, mờ mắt, tầm nhìn kém.

Tê bì chân, tay

Khi các vùng não kiểm soát cảm giác của cơ thể bị thiếu máu thường gây rối loạn cảm giác. Triệu chứng gồm đau, tê, buốt, châm chích, kiến bò...

Theo bác sĩ Tiến, để phòng thiếu máu lên não, mỗi người cần xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện khoa học. Khi có dấu hiệu của thiếu máu não, cần sớm đến bệnh viện để bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được khám và điều trị kịp thời. Bổ sung các dưỡng chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) thúc đẩy tăng cường máu lên não, giảm đau đầu, chóng mặt và suy giảm trí nhớ do thiếu máu não.

Đình Diệu