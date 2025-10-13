Dấu hiệu thiếu canxi ở phụ nữ dễ bị bỏ qua

Phụ nữ thiếu canxi thường có bị đau xương, chuột rút, khó tập trung, nhịp tim bất thường, thường xuyên mệt mỏi.

Canxi giúp cơ bắp co bóp, dây thần kinh truyền tải thông tin, bảo vệ tim, đông máu khi cần thiết. Sự biến động nội tiết tố, thai kỳ, cho con bú và mãn kinh có thể dẫn đến thiếu hụt canxi. Khi nồng độ canxi thấp, dấu hiệu ban đầu thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các vấn đề khác. Nếu không được điều trị, thiếu canxi có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng về xương, răng, miệng, tim. Dưới đây là những biểu hiện cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này.

Chuột rút cơ thường xuyên

Canxi đóng vai trò quan trọng trong quá trình co, giãn cơ. Nồng độ canxi thấp dẫn đến co thắt hoặc chuột rút không tự chủ, nhất là ở bắp chân, đùi, cánh tay hoặc lưng.

Vấn đề về nướu, răng

Khi cơ thể lấy canxi từ xương, răng có thể mất đi độ chắc khỏe, dẫn đến sâu răng, men răng giòn, kích ứng nướu hoặc răng lung lay. Mỗi người nên đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ canxi thông qua chế độ ăn uống hoặc bổ sung theo chỉ định của bác sĩ.

Đau xương

Khi cơ thể tiếp tục lấy canxi từ xương để duy trì các chức năng quan trọng, mật độ xương giảm, dẫn đến loãng xương. Điều này có thể biểu hiện bằng các cơn đau nhức xương khớp mạn tính hoặc cấp tính, nhất là đau lưng, cột sống, tay, chân, các khớp chịu lực.

Hội chứng tiền kinh nguyệt nặng

Kinh nguyệt có liên quan chặt chẽ với canxi ở phụ nữ. Ở phụ nữ, thiếu canxi có liên quan đến các triệu chứng tiền kinh nguyệt nghiêm trọng như thay đổi tâm trạng, chuột rút, đầy hơi, đặc biệt là trong nửa sau của chu kỳ kinh. Sự thay đổi nồng độ hormone trong chu kỳ kinh nguyệt cũng ảnh hưởng đến nồng độ canxi trong máu.

Khó tập trung

Canxi tham gia vào quá trình giải phóng chất dẫn truyền thần kinh và truyền tín hiệu thần kinh. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến đầu óc mụ mẫm, khó tập trung hoặc rối loạn tâm trạng như cáu kỉnh hoặc trầm cảm.

Nhịp tim bất thường, đánh trống ngực hoặc mạch yếu

Canxi cần thiết cho sự co bóp của cơ tim, điều phối hoạt động co bóp, bơm máu hiệu quả. Nồng độ canxi thấp có thể dẫn đến loạn nhịp tim, đánh trống ngực hoặc mạch yếu hơn, không đều. Trong những trường hợp nghiêm trọng, hạ canxi máu nghiêm trọng có thể gây khó nuốt hoặc khó thở. Tình trạng này có thể dẫn đến co thắt cơ thanh quản, gây tắc nghẽn đường thở, tử vong.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)