Ba dấu hiệu thiếu sắt phụ nữ thường bỏ qua

Phái đẹp thiếu sắt thường có biểu hiện như chân tay lạnh, mệt mỏi mạn tính, chóng mặt, dễ nhầm lẫn với căng thẳng, mất ngủ lâu ngày.

Sắt đóng vai trò quan trọng trong sản xuất hồng cầu. Các hồng cầu này chứa hemoglobin, một loại protein vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Thiếu sắt làm suy yếu khả năng sản xuất đủ hemoglobin, dẫn đến thiếu máu do thiết sắt. Dưới đây là những dấu hiệu thiếu sắt ở phụ nữ dễ bị bỏ qua.

Mệt mỏi mạn tính

Cảm giác kiệt sức là dấu hiệu quan trọng của tình trạng thiếu sắt, nhưng thường bị bỏ qua. Bởi đây còn là dấu hiệu của nhiều vấn đề sức khỏe, dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. Nhiều người còn cho rằng mệt mỏi là do căng thẳng mạn tính hoặc thiếu ngủ.

Chóng mặt

Triệu chứng thường gặp ở người thiếu sắt là cảm giác choáng váng khi đứng dậy nhanh hoặc lúc vận động. Khi nồng độ sắt trong cơ thể thấp, quá trình sản xuất hemoglobin bị ảnh hưởng, làm giảm vận chuyển oxy đến các tế bào. Dấu hiệu này thường nhầm với tình trạng mất nước.

Chân tay lạnh

Nhiều phụ nữ thường phàn nàn về tình trạng chân tay lạnh, ngay cả trong môi trường ấm áp. Đây của một trong những biểu hiện của thiếu sắt. Lượng sắt thấp ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và khả năng điều hòa nhiệt độ của cơ thể.

Chân tay lạnh cũng là biểu hiện cơ thể thiếu sắt. Ảnh: AI

Phụ nữ trưởng thành cần 18 mg sắt mỗi ngày, còn phụ nữ trên 60 tuổi cần 8 mg và người mang thai cần 27 mg một ngày. Để đảm bảo lượng sắt trong cơ thể, dưới đây là những cách mà phái đẹp có thể áp dụng.

Ăn thực phẩm giàu sắt: Thịt bò, thịt cừu, thịt gia cầm, hàu, nghêu, đậu, đậu lăng, đậu phụ, rau bina, cải xoăn, ngũ cốc chứa nhiều dưỡng chất này.

Kết hợp sắt với vitamin C: Tăng cường hấp thụ sắt bằng cách ăn thực phẩm giàu vitamin C cùng với các món giàu sắt. Ví dụ kết hợp thịt bò với trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông, cà chua và bông cải xanh. Vitamin C giúp chuyển hóa sắt thành dạng dễ hấp thụ hơn cho cơ thể.

Không nên uống cà phê, trà và dùng các sản phẩm giàu canxi như sữa vào bữa ăn: Các chất như tannin, polyphenol trong trà, cà phê cùng với canxi có thể cạnh tranh với sắt và ức chế sự hấp thụ sắt trong cơ thể.

Ăn nhẹ thực phẩm giàu sắt: Hãy chuẩn bị sẵn món ăn nhẹ giàu sắt khi đói giữa các bữa ăn. Các loại hạt trái cây sấy khô như mơ, nho khô cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có sắt.

Chế biến món ăn phù hợp: Một số phương pháp nấu ăn ảnh hưởng đến hàm lượng sắt của thực phẩm. Ví dụ, hấp rau sẽ giữ được nhiều sắt hơn so với luộc.

