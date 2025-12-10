Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư thực quản

Nóng rát giữa ngực, nuốt vướng, khàn giọng thường là biểu hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm, không đặc trưng nên dễ nhầm lẫn.

BS.CKII Nguyễn Đức Luân, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ung thư thực quản là bệnh lý ác tính của ống tiêu hóa trên, tiến triển âm thầm và thường được chẩn đoán khi đã ở giai đoạn muộn. Nếu người bệnh được phát hiện sớm có cơ hội điều trị triệt căn và tiên lượng sống tốt mà không cần đến phẫu thuật hoặc xạ trị phức tạp.

Bác sĩ Luân chỉ ra một số dấu hiệu sớm có thể xảy ra ở người bệnh ung thư thực quản.

Đau, khó chịu ở ngực là biểu hiện ung thư thực quản giai đoạn đầu phổ biến. Người bệnh thường có cảm giác đau âm ỉ, nóng rát ở vùng giữa ngực, dễ nhầm lẫn với triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản. Cảm giác khó chịu xuất hiện liên tục, không giảm khi dùng thuốc thông thường, nhất là sau ăn hoặc khi nuốt.

Nội soi tầm soát ung thư thực quản. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khó nuốt, cảm giác vướng khi nuốt thường xảy ra khi ăn thức ăn cứng như cơm, thịt, bánh mì... Khối u phát triển sẽ gây vướng hoặc đau khi nuốt ngay cả thức ăn mềm, lỏng, uống nước.

Khó tiêu, ợ nóng kéo dài là biểu hiện ở nhiều bệnh nhân ung thư thực quản nhưng dễ nhầm với viêm loét dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Theo bác sĩ Luân, các triệu chứng này thường dai dẳng, kéo dài không dứt, kể cả khi đã thay đổi chế độ ăn hoặc dùng thuốc kháng axit.

Giảm cân không rõ nguyên nhân là hậu quả do ăn uống kém, nuốt khó hoặc do quá trình chuyển hóa bị ảnh hưởng bởi khối u.

Khàn giọng hoặc ho kéo dài trên hai tuần, không cải thiện dù uống thuốc, có thể do khối u thực quản phát triển gây kích thích dây thanh, ảnh hưởng đến hệ thần kinh điều khiển phát âm.

Bác sĩ Luân khuyến cáo khi có bất kỳ triệu chứng nào kể trên, kéo dài trên hai tuần không giảm, người bệnh nên tới bệnh viện đa chuyên khoa khám. Người có các yếu tố nguy cơ ung thư thực quản như tiền sử gia đình, đang mắc hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, viêm loét, barret thực quản, người uống nhiều rượu, hút thuốc lá... nên tầm soát theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ có thể chỉ định các phương pháp như xét nghiệm dấu ấn ung thư, nội soi ống mềm dải tần ánh sáng hẹp, chụp cắt lớp vi tính (CT) lát cắt siêu mỏng, xét nghiệm hóa mô miễn dịch để chẩn đoán ung thư thực quản từ giai đoạn sớm. Từ đó, bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế của Tổ chức Y tế Thế giới (Globocan) ghi nhận số ca ung thư thực quản tại Việt Nam liên tục tăng những năm gần đây, từ hơn 2.410 ca năm 2018 đến năm 2020 là khoảng 3.280 ca và 3.680 ca và năm 2022.

Thanh Long