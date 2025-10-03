U hình móng ngựa ở thực quản người phụ nữ

TP HCMChị Phương, 34 tuổi, khám sức khỏe định kỳ nội soi dạ dày phát hiện khối u 2,5 cm bao quanh thực quản.

Kết quả nội soi dạ dày bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy viêm xước ở niêm mạc hang vị mức độ nhẹ, khối u dưới niêm ở vị trí 1/3 dưới thực quản, kích thước 2,5 cm. Ảnh nội soi siêu âm ghi nhận u nằm ở lớp cơ niêm (lớp thứ hai của ống tiêu hóa), hình móng ngựa (vòng cung giống chiếc móng ngựa), không tăng sinh mạch, tức là chưa có khả năng xâm lấn các mô lân cận.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết tổn thương dưới niêm của chị Phương là u cơ trơn hình móng ngựa, chiếm 0,5-1% khối u thực quản. Đây là một loại u lành tính nhưng vẫn có thể biến chứng nguy hiểm nếu u phát triển lớn gây nuốt nghẹn, đau tức ngực, đau sau xương ức, nôn ói.

Ảnh CT cho thấy khối u ở thực quản (khoanh đỏ). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật cắt tách u dưới niêm mạc dưới nước (U-STER) qua nội soi bằng đường miệng. Phương pháp này ít xâm lấn, tiếp cận khối u từ bên trong mà không cần mở lồng ngực hoặc phẫu thuật nội soi ổ bụng. Người bệnh được loại bỏ u đồng thời bảo tồn chức năng của thực quản, ít đau, nhanh phục hồi.

Hậu phẫu, chị Phương có thể đi lại, xuất viện sau một ngày. Kết quả giải phẫu bệnh là u cơ trơn lành tính, không cần điều trị thêm.

Bác sĩ Minh Hùng (ngoài cùng bên trái) đang thực hiện nội soi cắt khối u thực quản cho chị Phương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hùng, so với phương pháp bơm khí truyền thống, nội soi đường miệng bóc tách khối u dưới nước có nhiều ưu điểm như tầm nhìn tốt, dễ xác định và bóc tách u chính xác, hạn chế tổn thương đến các lớp xung quanh. Phương pháp này được thực hiện khi khối u chỉ khu trú ở lớp trong thành, chưa ra tới thanh mạc, lớp vỏ bao ống tiêu hóa. Ống tiêu hóa được cấu tạo từ 5 lớp chính từ trong ra ngoài là niêm mạc, dưới niêm mạc, lớp cơ, dưới cơ thanh mạc và thanh mạc. Riêng thực quản không có lớp thanh mạc. Trường hợp phát hiện khối u thực quản lấn ra khỏi lớp cơ buộc phải thực hiện các phương pháp xâm lấn hơn như mở lồng ngực hoặc phẫu thuật nội soi ổ bụng hoặc lồng ngực để cắt bóc tách u hoặc cắt thực quản.

U cơ trơn hình móng ngựa ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng hoặc mơ hồ nên dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện u sớm, điều trị kịp thời. Bác sĩ Hùng khuyến cáo người bệnh có u thực quản móng ngựa nên phẫu thuật càng sớm càng tốt, vì để lâu quá trình điều trị khó khăn và phức tạp.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi