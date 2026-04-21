Dấu hiệu sốc nhiệt và cách xử trí cho trẻ mùa nóng

Trẻ mệt, khát nước, da đỏ nóng, ra nhiều mồ hôi, nhịp tim nhanh có thể do sốc nhiệt, cần được hạ nhiệt và làm mát kịp thời để phòng biến chứng nặng.

Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể trẻ không còn khả năng tự điều hòa thân nhiệt. Tình trạng thường gặp khi vui chơi, vận động ngoài trời vào giờ nắng đỉnh điểm hoặc ở trong không gian kín, ít thông thoáng như phòng nóng hay ôtô đóng kín cửa. BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cảnh báo các dấu hiệu sớm dễ bị bỏ qua khi trẻ bị sốc nhiệt, đồng thời hướng dẫn cách xử trí và phòng ngừa.

Dấu hiệu sớm của sốc nhiệt

Sốc nhiệt ở trẻ thường không xảy ra đột ngột mà trải qua giai đoạn cảnh báo ban đầu. Ở giai đoạn sớm, trẻ mệt mỏi, quấy khóc, ít chơi, khát nước nhiều, da đỏ, nóng, vã mồ hôi, nhịp tim nhanh. Một số trẻ lớn có thể có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Đây là thời điểm quan trọng để can thiệp, song thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với tình trạng cảm nắng thông thường.

Bác sĩ Bảo Châu khám cho bệnh nhi. Ảnh minh họa: Minh Tâm

Khi sốc nhiệt tiến triển nặng, trẻ sốt cao trên 40 độ C, da khô hoặc rất nóng, ít hoặc không ra mồ hôi, mắt trũng, tiểu ít. Bé có thể tụt huyết áp, suy chức chức năng của não, tim, thận hoặc kèm theo dấu hiệu thần kinh như lơ mơ, mất định hướng, rối loạn ý thức, co giật hoặc run tay chân, thậm chí hôn mê. Đây là tình trạng cấp cứu, cần nhận biết sớm để sơ cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Châu cho hay nhiều phụ huynh nghĩ trẻ phải ra nhiều mồ hôi mới nguy hiểm, nhưng thực tế khi không còn đổ mồ hôi, nguy cơ đã ở mức nặng.

Sơ cứu đúng cách

Sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện: Khi trẻ có biểu hiện sốc nhiệt, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ vào nơi thoáng mát, cởi bớt quần áo, lau mát bằng nước mát, cho trẻ uống nước từng ngụm nhỏ nếu còn tỉnh táo. Bác sĩ Châu lưu ý phụ huynh không nên dùng nước đá trực tiếp vì có thể gây co mạch, làm giảm khả năng tản nhiệt. Lau bằng khăn ấm cũng không giúp hạ nhiệt trong sốc nhiệt. Sau khi sơ cứu cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Sơ cứu và điều trị tại bệnh viện: Nhân viên y tế nhanh chóng làm mát (lau mát, quạt, truyền dịch khi cần thiết), đồng thời truyền dịch tĩnh mạch để bù nước, điện giải, theo dõi huyết áp, mạch. Nếu trẻ có co giật sẽ dùng thuốc kiểm soát, hỗ trợ hô hấp cho bé nếu cần. Song song, trẻ được làm xét nghiệm để kiểm tra, đánh giá nhằm phát hiện sớm nguy cơ nếu có tổn thương cơ quan, rối loạn điện giải hay đông máu nhằm điều chỉnh điều trị kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nặng.

Trẻ sốt cao liên tục trên 39-40 độ C, da nóng đỏ, lừ đừ, khó đánh thức hoặc mê sảng, co giật, thở nhanh, nhịp tim nhanh, thở bất thường, nôn ói nhiều, có dấu hiệu kiệt sức, mất nước, là những dấu hiệu cảnh báo tổn thương thần kinh và rối loạn tuần hoàn. Khi trẻ có biểu hiện này, cha mẹ cần đưa con đi cấp cứu ngay.

Để phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt, phụ huynh nên cho trẻ uống đủ nước, ăn thực phẩm giàu nước, mặc quần áo thoáng mát, hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng gắt từ 10h đến 16h. Không để trẻ một mình trong ôtô hoặc phòng đóng kín, kể cả trong thời gian ngắn, đảm bảo môi trường sống thông thoáng. Bé tham gia hoạt động ngoài trời cần được nghỉ ngơi định kỳ, bổ sung nước và theo dõi sát dấu hiệu bất thường.

Bác sĩ Châu khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, cha mẹ cần chủ động theo dõi thân nhiệt và tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, trẻ thừa cân, suy dinh dưỡng hoặc có bệnh lý nền để phát hiện sớm nguy cơ sốc nhiệt và xử trí kịp thời.

Minh Tâm