Dấu hiệu phổi tổn thương dễ nhìn thấy ở da, tay

Móng tay dùi trống, da xanh tái hay sưng tấy ở đầu ngón tay có thể là dấu hiệu phổi tổn thương, cảnh báo cơ thể thiếu oxy.

Da đổi màu xanh hoặc tím

Da hoặc niêm mạc chuyển sang màu xanh hoặc tím là dấu hiệu chính của thiếu oxy, thường gặp ở bệnh phổi hoặc các vấn đề hô hấp. Trong y học, hiện tượng này gọi là cyanosis, và có thể phân loại theo mức độ giảm bão hòa hemoglobin.

Hemoglobin là một loại protein trong hồng cầu, có nhiệm vụ vận chuyển oxy. Khi mức bão hòa oxy của hemoglobin giảm, cyanosis sẽ xuất hiện.

Biến dạng ngón tay, chân

Biến dạng ngón tay, ngón chân dạng dùi trống có thể cảnh báo các bệnh phổi mạn tính hoặc nghiêm trọng, như xơ phổi, giãn phế quản, ung thư phổi hay áp xe phổi. Người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Các nốt sần màu đỏ

Ở người mắc bệnh sarcoidosis, các nốt sần màu đỏ xuất hiện trên da. Bệnh sarcoidosis là một tình trạng viêm nhiễm khiến các tế bào miễn dịch tụ tập lại tạo thành các khối nhỏ gọi là u hạt tại một hoặc nhiều cơ quan, phổ biến nhất là phổi. Những cục u này thường xuất hiện ở mắt cá chân, cẳng chân, má và tai.

Mí mắt yếu, đồng tử nhỏ

Mí mắt yếu và đồng tử nhỏ có thể là dấu hiệu của hội chứng Horner, thường liên quan đến u Pancoast (khối u phát triển ở đỉnh phổi). U Pancoast xâm lấn các dây thần kinh quanh mắt và mặt, gây ảnh hưởng đến mí mắt và đồng tử.

Sưng hoặc nổi tĩnh mạch ở ngực

Sưng hoặc nổi tĩnh mạch ở vùng ngực trên, kèm sưng mặt và cổ, có thể là dấu hiệu tĩnh mạch chủ trên bị chèn ép. Tĩnh mạch này có nhiệm vụ đưa máu từ phần trên cơ thể trở về tâm nhĩ phải.

Ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến gây hội chứng tĩnh mạch chủ trên, biểu hiện bằng sưng mặt, cổ và vùng ngực trên. Những thay đổi này thường bị bỏ qua nếu không chú ý, nhưng có thể cảnh báo bệnh nguy hiểm. Đi khám sức khỏe định kỳ rất cần thiết để phát hiện sớm. Để bảo vệ phổi, nên tránh thuốc lá, giữ môi trường sống sạch sẽ, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh và thực hiện các bài tập hít thở sâu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)