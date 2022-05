Dấu hiệu phân biệt khó thở do hen suyễn với các bệnh lý khác

COPD, rối loạn dây thanh, viêm phổi đều có các triệu chứng khó thở tương tự như hen suyễn nhưng mức độ tổn thương phổi thường khác nhau.

Hen suyễn là một bệnh lý hô hấp mạn tính, các triệu chứng phổ biến của hen suyễn gồm ho dai dẳng, tăng về đêm, khó thở, tức ngực hoặc nặng ngực...

Khó thở là một trong các triệu chứng điển hình của bệnh hen suyễn. Nhiều người cho rằng khó thở, thở khò khè, ho tức ngực hầu hết liên quan đến phổi và hệ hô hấp nhưng thực chất khó thở có thể xảy ra do các bệnh lý từ tim, thậm chí do bệnh trào ngược đường tiêu hóa (GERD), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), suy tim, nhiễm virus và các bệnh lý khác.

Khó thở ở người bệnh hen suyễn hiếm khi làm tăng thêm tổn thương phổi. Tuy nhiên, ở các bệnh lý khác, khó thở có thể khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm. Để phân biệt khó thở do hen suyễn với các bệnh lý có triệu chứng tương tự, các chuyên gia thường dựa vào các đặc điểm riêng về triệu chứng và biểu hiện của từng bệnh.

Trào ngược dạ dày thực quản

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một tình trạng mạn tính trong đó axit từ dạ dày thoát vào thực quản. Mặc dù GERD được đặc trưng bởi các triệu chứng đường tiêu hóa nhưng khi axit dạ dày đi lên đường ống dẫn thức ăn và không may bị hít vào phổi có thể dẫn đến viêm phổi. Khi đó, ngoài các triệu chứng giống như hen suyễn như khó thở, hụt hơi thì viêm phổi do GERD có thể được nhận biết bằng một âm thanh lách tách trong phổi. Bệnh cũng có thể gây sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi dai dẳng và ngón tay hoặc ngón chân bị khoèo. Sẹo phổi (xơ hóa) là hậu quả lâu dài của bệnh viêm phổi do trào ngược dạ dày thực quản.

Khó thở là triệu chứng phổ biến nhất khi mắc hen suyễn. Ảnh: Freepik

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một rối loạn phổi tiến triển thường liên quan đến hút thuốc lá. Trong giai đoạn đầu của bệnh, các triệu chứng của COPD giống với bệnh hen suyễn, COPD cũng bùng phát nếu phổi tiếp xúc với các chất dị ứng như khói bụi, thời tiết.

Giai đoạn sau, COPD được phân biệt khi nó có biểu hiện giữ nước, gây khó ngủ, ngoài khó thở nó còn làm cho người bệnh ho dai dẳng trong thời gian dài, có đờm trong, trắng hoặc vàng.

Suy tim sung huyết

Suy tim sung huyết (CHF) là tình trạng tim bơm không đủ mạnh để cung cấp máu và oxy cho cơ thể. Suy tim sung huyết cũng gây ra tình trạng khó thở tương tự như hen suyễn, đồng thời nó cũng gây ra sự tích tụ chất lỏng trong phổi (tràn dịch màng phổi) khi nằm ngửa.

Suy tim sung huyết có thể phân biệt được với hen suyễn thông qua các biểu hiện như: ứ trệ dịch ở các bộ phận của cơ thể gây ra phù chi dưới, sưng mắt cá chân, bàn chân, người bị suy tim có cảm giác mệt mỏi thường xuyên.

Rối loạn chức năng dây thanh âm

Rối loạn chức năng dây thanh là tình trạng dây thanh đóng lại khi thở. Rối loạn chức năng dây thanh gây khó khăn khi đưa không khí vào hoặc ra khỏi phổi. Tình trạng này thường gây ra khàn tiếng kèm theo thở khò giống như hen suyễn. Tuy nhiên, chúng có các triệu chứng có thể phân biệt được với hen suyễn như thở khò khè và cảm giác căng, nghẹt cổ họng.

Viêm phổi do mẫn cảm

Viêm phổi do mẫn cảm (HP) là một tình trạng không phổ biến, viêm phổi do mẫn cảm xảy ra khi cơ thể tiếp xúc với các chất như cỏ khô mốc, phân chim, mạt bụi dẫn đến phản ứng dị ứng ở phổi. Vì viêm phổi mẫn cảm có nhiều tác nhân gây dị ứng giống như bệnh hen suyễn nên người bệnh có thể dễ dàng bị nhầm các bệnh với nhau.

Viêm phổi do mẫn cảm có thể phân biệt với hen suyễn thông qua các triệu chứng như cúm, phát ban, giảm chân, ngón tay và ngón chân co quắp.

Khối u khí quản

Các khối u khí quản ảnh hưởng đến khí quản thường bắt đầu với các triệu chứng giống như hen suyễn. Tuy nhiên khối u khí quản lại dẫn đến tình trạng ho ra máu, đây là manh mối đầu tiên có thể nhận biết khối u vì nó nghiêm trọng hơn hen suyễn rất nhiều. Các khối u khí quản có thể là lành tính (không phải ung thư) hoặc ác tính (ung thư). Người bị u khí quản thường thông qua sinh thiết mới có thể xác định tình trạng bệnh.

