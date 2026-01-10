Dấu hiệu ở da và tóc cảnh báo thiếu dinh dưỡng

Da khô, xỉn màu có thể do không nạp đủ vitamin A, C còn tóc mỏng, rụng nhiều thường liên quan đến thiếu hụt vitamin D, E.

Tuổi tác hay căng thẳng có thể ảnh hưởng đến da và tóc, nhưng đôi khi những thay đổi này là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang thiếu vitamin. Vitamin giúp duy trì làn da rạng rỡ và mái tóc chắc khỏe. Khi cơ thể thiếu các chất thiết yếu, những thay đổi đầu tiên thường xuất hiện trên da mặt và mái tóc. Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp khi thiếu chất.

Thiếu vitamin B12 khiến da nhợt nhạt, tóc yếu

Vitamin B12 rất cần thiết cho làn da khỏe mạnh và quá trình tái tạo tế bào. Thiếu vitamin B12 có thể khiến da nhợt nhạt, hơi vàng hoặc xuất hiện các mảng da không đều màu. Ngoài ra, vitamin B12 cũng quan trọng với tóc, khi thiếu hụt, tóc có thể mọc chậm, yếu và dễ rụng.

Lượng vitamin B12 khuyến nghị hàng ngày phụ thuộc vào độ tuổi: trẻ dưới 13 tuổi cần 0,4-1,2 mcg, 9-13 tuổi khoảng 1,8 mcg, thanh thiếu niên 14-18 tuổi nên có 2,4 mcg, người lớn cần 2,4 mcg. Vitamin B12 có nhiều trong cá, hải sản, gan, thịt, trứng, gia cầm và các sản phẩm từ sữa như sữa, pho mát, sữa chua.

Da xỉn màu do thiếu vitamin C

Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày là 15-75 mg cho trẻ em, 75 mg cho phụ nữ trưởng thành, 90 mg cho nam giới trưởng thành và 85-120 mg cho phụ nữ mang thai hoặc cho con bú. Vitamin C là chất xây dựng làn da, giúp tạo ra collagen, chất giữ cho làn da đàn hồi và mịn màng. Nếu thiếu vitamin C, da sẽ mất đi vẻ rạng rỡ, trở nên thô ráp. Ăn các loại trái cây họ cam quýt, ớt chuông, dâu tây và cà chua đều bổ sung vitamin này.

Thiếu vitamin D khiến da khô, tóc mỏng

Vitamin D giúp da tự phục hồi và duy trì chu kỳ mọc của tóc. Da bị khô, bong tróc, vết thương lâu lành kèm theo tóc mỏng đi có thể là những dấu hiệu thiếu vitamin này. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần 400 IU vitamin D mỗi ngày. Trẻ em và thanh thiếu niên và người lớn (19-70 tuổi) cần 600 IU, từ 70 tuổi trở lên là 800 IU mỗi ngày. Cá hồi, cá thu, lòng đỏ trứng, phô mai, một số loại nấm, gan bò, sữa, ngũ cốc ăn sáng là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào.

Thiếu vitamin A làm da khô, sần sùi, nổi mụn

Liều khuyến nghị vitamin A hàng ngày (RDA) là 900 mcg cho nam giới trưởng thành và 700 mcg cho nữ giới. Trong thời kỳ mang thai, phụ nữ cần 770 mcg mỗi ngày. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo tế bào da và giữ cho hệ miễn dịch khỏe mạnh. Khi không được cung cấp đủ, da trở nên khô, sần sùi hoặc nổi mụn, đôi khi giống như mụn trứng cá. Đó là vì chu kỳ tái tạo tế bào da bị tắc nghẽn.

Vitamin A còn hỗ trợ kiểm soát lượng dầu thừa. Nếu lượng vitamin A giảm, da có thể bị bong tróc và xỉn màu. Những nguồn cung cấp vitamin A tốt là từ thực phẩm như cà rốt, khoai lang, rau lá xanh.

Không đủ vitamin E khiến tóc yếu, tóc dễ gãy rụng

Vitamin E có vai trò bảo vệ da khỏi tổn thương và giữ cho máu lưu thông. Nếu thiếu vitamin E, bạn có thể thấy tóc khô, thiếu sức sống và dễ gãy rụng, da trông mất nước. Nó cũng làm cho nang tóc yếu đi, khả năng bảo vệ của da đầu giảm, do đó tình trạng rụng tóc hoặc tóc mỏng có thể tăng nhanh. Rau cải xanh, bí ngô nấu, súp lơ, măng tây, rau bina, các loại hạt như hạt hướng dương, hạnh nhân đều giàu vitamin E.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Times of India)