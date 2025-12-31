Ăn cam, quýt có giải rượu?

Nhiều người hay áp dụng các mẹo như uống trà gừng, ăn cháo trắng giải rượu, vậy ăn trái cây như cam, quýt có giúp giải rượu không? (Nam, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sử dụng trái cây sau khi uống bia rượu, đặc biệt là các loại thuộc họ cam, quýt, bằng cách ăn trực tiếp hoặc ép lấy nước uống, sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ giải rượu hiệu quả.

Cam, quýt hay bưởi đều là những loại trái cây chứa nhiều nước và tác dụng lợi tiểu. Người say rượu có thể ăn trực tiếp hoặc vắt lấy nước uống để làm loãng nồng độ cồn trong cơ thể, từ đó giúp đào thải cồn nhanh hơn. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyến nghị bổ sung nhiều nước để giải rượu.

Theo nguyên lý, nồng độ cồn trong máu được đào thải qua hai con đường chính: hơi thở và nước tiểu. Vì vậy, khi cơ thể được cung cấp đủ nước hoặc các thực phẩm lợi tiểu sẽ giúp giảm nồng độ cồn nhanh chóng.

Cam và quýt còn chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp giải khát, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi uống rượu bia. Bạn có thể chế biến chúng thành các loại nước ép giải khát để làm mát cơ thể, tăng năng lượng, giúp tỉnh táo và khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, cam và quýt chứa các axit hữu cơ có khả năng kết hợp với ethanol trong rượu, tạo thành este, từ đó hỗ trợ giải rượu hiệu quả. Để sử dụng, bạn chỉ cần ép hoặc cắt 3-5 quả cam, quýt tươi cho người say rượu uống, ăn trực tiếp. Nếu có thể, hãy thêm một ít vỏ cam hoặc quýt khi ép để tăng hiệu quả giải rượu.

Chỉ cần ép hoặc cắt 3-5 quả cam cho người say rượu uống, ăn trực tiếp để giải rượu. Ảnh: Anh Chi

Trong đông y, vỏ quýt phơi khô, còn gọi là trần bì, cũng được sử dụng như vị thuốc giải rượu. Bạn có thể dùng 30 g vỏ quýt sao thơm, tán vụn, kết hợp với hai quả mơ chua bỏ hạt, thái nhỏ. Đem hỗn hợp này sắc với 360 ml nước trên lửa nhỏ trong 30 phút, sau đó lọc bỏ bã, lấy nước cho người say uống. Thêm một chút gừng vào hỗn hợp sẽ giúp tăng hiệu quả giải rượu nhanh hơn.

Khi uống rượu, bạn nên ăn đầy đủ, không để bụng rỗng, uống từ từ giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày, gan kịp oxy hóa, ăn nhiều rau xanh.

Cách tốt nhất để nhanh giảm nồng độ cồn trong máu là uống ít rượu hơn. Lưu ý, khi uống rượu, tuyệt đối không được pha rượu với nước tăng lực, nước ngọt hay uống bia và rượu cùng lúc vì sẽ gây hấp thu nhanh hơn, đặc biệt nước tăng lực gây tỉnh táo giả, ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe.

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3