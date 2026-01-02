Thiếu vitamin gì dễ gây rụng tóc?

Tình trạng thiếu vitamin nhóm B, D, C và E có thể dẫn đến rụng tóc hoặc hói đầu.

Các vấn đề về tóc không chỉ do di truyền mà còn liên quan chế độ ăn. Thiếu một số vitamin có thể làm tóc mọc kém, bổ sung vitamin giúp cải thiện sức khỏe và sự phát triển của tóc.

Vitamin D

Vitamin D được biết đến nhiều với công dụng giúp xương chắc khỏe. Lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày dựa trên độ tuổi: trẻ sơ sinh đến 1 tuổi cần 400 IU, trẻ em và người lớn đến 70 tuổi là 600 IU, người lớn trên 70 tuổi là 800 IU.

Một số người thiếu vitamin D bị rụng tóc, thường liên quan đến bệnh còi xương. Với nguyên nhân này, bổ sung vitamin D có thể giúp giảm rụng tóc. Thiếu vitamin D còn có liên quan đến các bệnh tự miễn dịch, bao gồm chứng rụng tóc từng mảng (alopecia). Các triệu chứng khác của thiếu vitamin D như giảm mật độ xương, đau xương, yếu cơ. Tăng cường ăn cá béo như cá hồi, phô mai, gan bò, lòng đỏ trứng, nấm... để tăng cường lượng vitamin hấp thụ.

Vitamin C

Vitamin C không trực tiếp liên quan đến rụng tóc, nhưng cần thiết để hỗ trợ hấp thu sắt, giúp cải thiện tình trạng rụng tóc do thiếu sắt. Lượng vitamin C khuyến nghị hàng ngày: trẻ 9-13 tuổi 45 mg; nam 14-18 tuổi 75 mg, nữ 14-18 tuổi 65 mg; nam trưởng thành 90 mg, nữ trưởng thành 75 mg. Thực phẩm giàu vitamin C gồm trái cây họ cam quýt, cà chua, ớt chuông, kiwi, bông cải xanh, dâu tây, cải brussels, dưa lưới.

Vitamin B7

Các vitamin nhóm B đóng vai trò trong nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả sự phân chia tế bào. Biotin (vitamin B7) là một loại vitamin nhóm B giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và điều hòa sự giao tiếp giữa các tế bào. Thiếu vitamin B7 nghiêm trọng có thể gây rụng tóc. Lượng vitamin B7 khuyến nghị hàng ngày thay đổi tùy theo độ tuổi: trẻ 1-3 tuổi 8 mcg, 4-8 tuổi 12 mcg, trẻ 9-13 tuổi 20 mcg, 14-18 tuổi 25 mcg, người lớn 30 mcg, phụ nữ mang thai 30 mcg.

Các triệu chứng khác khi thiếu hụt bao gồm phát ban đỏ, có vảy quanh mắt, mũi, miệng, vùng đáy chậu, viêm kết mạc, co giật, móng tay giòn, mệt mỏi. Các nguồn thực phẩm giàu vitamin này như lòng đỏ trứng, sữa, các loại hạt, các loại đậu, yến mạch, chuối, rau bina, nấm, bơ.

Vitamin B3

Thiếu niacin (vitamin B3) có thể dẫn đến bệnh pellagra, với triệu chứng là rụng tóc. Lượng vitamin B3 khuyến nghị hàng ngày ở trẻ em 1-3 tuổi 6 mg, 4-8 tuổi 8 mg, 9-13 tuổi 12 mg, 14-18 tuổi 16 mg, người lớn 16 mg, phụ nữ mang thai 18 mg. Gan bò, ức gà hoặc gà tây, cá hồi, cá ngừ, thịt lợn, thịt bò... cung cấp vitamin này.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health)