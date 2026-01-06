Vì sao ăn nấm hương tốt cho sức khỏe?

Nấm hương thơm ngon, dùng được trong nhiều món ăn và còn tăng cường miễn dịch, giảm cholesterol, phòng ung thư.

Nấm hương có nguồn gốc từ các vùng núi Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, thường mọc trên khúc gỗ đổ. Thực phẩm này được ưa chuộng trên thế giới nhờ hương vị thơm ngon và màu sắc từ nâu nhạt đến nâu chocolate. Dù calo thấp, nấm hương giàu chất xơ, vitamin B và một số khoáng chất thiết yếu.

15 g nấm hương khô cung cấp các dưỡng chất như sau:

Calo: 44

Carbohydrate: 11 g

Chất xơ: 2 g

Protein: 1 g

Giá trị cơ thể cần hàng ngày (DV): Vitamin B2: 11% Vitamin B3: 11% Vitamin B6: 7% Vitamin D: 6% Vitamin B5: 33% Đồng: 39% Selen: 10% Mangan: 9% Kẽm: 8% Folate: 6%



Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nấm hương có thể tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ có ba hợp chất giúp giảm cholesterol:

Eritadenine có thể ức chế một loại enzyme tham gia vào quá trình sản xuất cholesterol.

Sterol giúp ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột.

Beta glucan là loại chất xơ làm giảm cholesterol.

Tăng cường miễn dịch

Ăn nấm hương giúp tăng cường hệ miễn dịch, có thể một phần do polysaccharides. Chất này có khả năng đảo ngược một số tình trạng suy giảm chức năng miễn dịch liên quan đến tuổi tác.

Phòng ung thư

Các polysaccharides trong nấm hương cũng có thể có tác dụng chống ung thư. Ví dụ, polysaccharide lentinan kích hoạt hệ thống miễn dịch, có tác dụng ức chế sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư bạch cầu.

Kháng khuẩn

Nấm hương có tác dụng kháng khuẩn và virus nhờ các hợp chất như lentinan, axit oxalic, centinamycins A và B, lenthionine, eritadenine. Chúng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ức chế nhiều vi khuẩn (như Staphylococcus aureus, mầm bệnh miệng), hỗ trợ chống virus.

Giúp xương chắc khỏe

Thiếu vitamin D có nguy cơ dẫn đến các triệu chứng loãng xương. Cơ thể cần vitamin D để xây dựng xương chắc khỏe nhưng rất ít thực phẩm chứa chất dinh dưỡng quan trọng này. Hàm lượng vitamin D trong nấm thay đổi tùy thuộc vào cách trồng. Khi tiếp xúc với tia UV, chúng sản sinh ra hàm lượng hợp chất này cao hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nấm hương cung cấp vitamin D2. Đây là dạng vitamin D kém hơn so với vitamin D3, thường có trong cá béo và một số loại thực phẩm động vật khác.

Tác dụng phụ

Hầu hết mọi người đều có thể sử dụng nấm hương an toàn. Một số ít trường hợp có thể bị phát ban da do ăn hoặc tiếp xúc với nấm hương sống. Tình trạng này gọi là viêm da nấm hương, được cho là do lentinan gây ra. Nấu chín nấm hương giúp tránh được phản ứng này nhưng có thể làm giảm lợi ích sức khỏe từ lentinan.

Một số người cũng cho rằng hàm lượng purin cao trong nấm có thể gây ra các triệu chứng ở người bệnh gout. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng ăn nấm có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gout.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline)