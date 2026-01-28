Dấu hiệu nhận biết trầm cảm nặng

Trầm cảm nặng khiến người bệnh mất hứng thú, mất ngủ, cảm giác tuyệt vọng và không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trầm cảm là rối loạn tâm thần phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Ở giai đoạn sớm hoặc trầm cảm nhẹ, người bệnh thường có các biểu hiện như buồn bã, cáu gắt, dễ giận dữ và mệt mỏi kéo dài. Nếu không được kiểm soát và điều trị kịp thời, trầm cảm có thể tiến triển nặng, với triệu chứng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống.

Khó ngủ

Người bị trầm cảm thường khó ngủ do lo âu, bồn chồn và tâm trạng bất ổn, khiến khó vào giấc hoặc dễ tỉnh giấc ban đêm. Nhiều người có xu hướng nằm nhiều, thu mình để tránh đối diện cảm xúc tiêu cực, từ đó làm rối loạn nhịp sinh học và khiến cơ thể khó phân biệt ngày - đêm. Trầm cảm cũng thường đi kèm các rối loạn giấc ngủ như mất ngủ kéo dài, ngủ không sâu giấc, thậm chí ngủ quá nhiều, làm suy giảm chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Cáu gắt

Cáu gắt, dễ bực bội hoặc tức giận là một trong những biểu hiện thường gặp của trầm cảm, đặc biệt khi bệnh tiến triển nặng. Triệu chứng này thường liên quan đến rối loạn cảm xúc, căng thẳng kéo dài hoặc lo âu đi kèm. Cáu gắt kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Mất hứng thú

Người bị trầm cảm nặng thường không còn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống, mất hứng thú với những hoạt động từng yêu thích. Triệu chứng này có liên quan đến sự rối loạn các chất dẫn truyền thần kinh trong não, đặc biệt là dopamine - chất đóng vai trò tạo cảm giác hứng thú và thỏa mãn.

Cảm giác tuyệt vọng

Trầm cảm nặng khiến người bệnh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, mất hy vọng và chán nản kéo dài, làm tăng nguy cơ tự sát. Người bệnh thường thiếu động lực điều trị, có xu hướng buông bỏ công việc, các mối quan hệ xã hội và thường xuyên suy nghĩ tiêu cực về tương lai.

Không còn khả năng tự chăm sóc bản thân

Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể mất động lực thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày như ăn uống, tắm rửa, làm việc hoặc chăm sóc gia đình.

Loạn thần

Triệu chứng này ít gặp nhưng có thể xảy ra ở trầm cảm nặng. Người bệnh có thể xuất hiện ảo giác (như nghe hoặc thấy những điều không có thật) và hoang tưởng, với các suy nghĩ hoặc niềm tin sai lệch so với thực tế.

Người mắc bệnh ở cả giai đoạn nhẹ lẫn nặng còn có thể gặp các triệu chứng khác như đau đầu, đau bụng, nhạy cảm với ánh sáng, táo bón, thay đổi cân nặng bất thường. Một số người nói chậm hoặc khó diễn đạt suy nghĩ.

Khi nhận thấy người thân có những biểu hiện bất thường, gia đình nên quan tâm, trò chuyện, chia sẻ. Người bệnh cần được khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng.

Anh Chi (Theo Very Well Health)