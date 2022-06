Dấu hiệu nhận biết nhiễm trùng phổi

Ho ra chất nhầy đặc, đau ngực kèm sốt và khó thở là những dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng phổi.

Nhiễm trùng phổi (viêm phổi), tình trạng này xảy ra khi vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương; dẫn đến suy hô hấp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tùy các mức độ khác nhau, hoặc cũng có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Nguyên nhân nhiễm trùng phổi có thể là do virus, vi khuẩn, đôi khi cũng do nấm gây ra. Các triệu chứng của nhiễm trùng phổi khác nhau từ nhẹ đến nặng. Điều này phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm tuổi tác, sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những triệu chứng thường gặp của bệnh.

Ho ra chất nhầy đặc

Ho giúp cơ thể tống khứ chất nhầy do viêm đường hô hấp, phổi. Khi bị viêm phế quản hoặc viêm phổi, người bệnh có thể ho ra đờm đặc với các màu sắc như: trong suốt, trắng, xanh lá hoặc xám vàng. Phần lớn các cơn ho có thể kéo dài trong vài tuần ngay cả khi các triệu chứng cải thiện.

Đau nhói ở ngực

Cảm giác đau nhói ở ngực được cho là dấu hiệu nhận biết của bệnh nhiễm trùng phổi. Các cơn đau ngực này có xu hướng trầm trọng hơn khi người bệnh ho hoặc thở sâu. Trong một số trường hợp, người bị nhiễm trùng phổi cũng có cảm giác đau nhói từ giữa đến lưng trên.

Các cơn đau ngực do nhiễm trùng phổi thường đến đột ngột. Ảnh: Freepik

Sốt

Sốt xảy ra khi cơ thể cố gắng chống lại nhiễm trùng. Theo Healthline, bất kỳ cơn sốt cao nào trên 38,9 độ C thường dẫn đến nhiều triệu chứng như: đổ mồ hôi, ớn lạnh, đau cơ, mất nước, đau đầu. Do đó, người bệnh nên đến bệnh viện khi sốt cao hoặc khi gặp phải tình trạng sốt trên 38,9 độ C kéo dài hơn ba ngày.

Đau nhức cơ thể

Nhiều nghiên cứu cho thấy, người bệnh nhiễm trùng phổi cũng có cảm giác đau ở vùng cơ và lưng. Đây được gọi là hội chứng đau cơ. Đôi khi người bệnh có thể bị viêm trong cơ, cũng có thể dẫn đến đau nhức cơ thể khi bị nhiễm trùng.

Thở khò khè

Thở khò khè là kết quả của việc thu hẹp đường thở hoặc viêm nhiễm. Ngoài ra, khó thở cũng là dấu hiệu của bệnh lý này. Bên cạnh nhiễm trùng phổi, nó có thể là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm khác bao gồm đau tim.

Âm thanh trong phổi

Một trong những dấu hiệu nhận biết của nhiễm trùng phổi là âm thanh lách tách ở đáy phổi, còn được gọi là ran nổ hai đáy. Bác sĩ có thể nghe thấy những âm thanh này bằng cách sử dụng một công cụ gọi là ống nghe.

Huyền My (Theo Healthline)