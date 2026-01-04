Dấu hiệu nhận biết khối u ở cổ

Khối u ở cổ có thể xuất hiện do nhiễm trùng nhẹ, nhưng đôi khi là dấu hiệu ung thư hoặc rối loạn tuyến giáp cần được kiểm tra sớm.

Hạch bạch huyết sưng

Hạch bạch huyết là các cơ quan nhỏ, thành cụm ở cổ, nách, ngực, bụng, bẹn, thu nhận và giữ lại mầm bệnh để hệ miễn dịch phản ứng kịp thời. Hạch cổ thường nhỏ như hạt đậu, có thể di chuyển khi sờ vào, kèm cảm giác đau, nóng hoặc đỏ.

Nguyên nhân phổ biến gồm cảm lạnh, viêm amidan, nhiễm trùng răng miệng, viêm họng do liên cầu, bệnh tăng bạch cầu đơn nhân, HIV, cúm hoặc các bệnh tự miễn. Hầu hết hạch sưng do nhiễm trùng sẽ giảm khi bệnh khỏi. Hạch cứng, to, không đau hoặc tồn tại lâu hơn hai tuần cần được bác sĩ kiểm tra.

Bướu cổ

Bướu cổ là tình trạng tuyến giáp phì đại, xuất hiện ở phía trước cổ, thường ở một bên và dễ di chuyển lên xuống. Nguyên nhân có thể do cường giáp hoặc suy giáp. Điều trị tùy nguyên nhân bao gồm thuốc hoặc phẫu thuật khi cần.

U cục

U cục là sự phát triển bất thường của mô ở cổ, thường liên quan đến dây thanh hoặc trào ngược axit. Chúng có thể xuất hiện sau khi nói quá nhiều hoặc căng thẳng vùng cổ kéo dài.

U nang

U nang là túi chứa dịch, mềm khi sờ, có thể hình thành ở nhiều vị trí trên cổ như u nang bạch huyết, u nang bì, u nang thượng bì hay u nang thanh quản. Một số u nhỏ có thể tự biến mất, nhưng u lớn gây đau hoặc ảnh hưởng sinh hoạt cần được phẫu thuật.

U mỡ

U mỡ là khối u lành tính chứa chất béo, thường ở phần mỡ sau cổ hoặc tuyến mang tai. Chúng không phải ung thư, nhưng cần khám để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp khi u lớn hoặc gây khó chịu.

Mụn nhọt

Mụn nhọt là khối nhỏ dưới da chứa mủ, gây đau, do vi khuẩn Staphylococcus aureus, thường gặp ở người có râu rậm, lông mọc ngược. Cạo râu hoặc tổn thương da tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập, gây viêm nặng.

Quai bị

Quai bị là bệnh do virus, khiến tuyến nước bọt phía trước cổ hoặc tuyến mang tai sưng to. Người bệnh thường có kèm các triệu chứng sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi và giảm cảm giác thèm ăn. Điều trị chủ yếu là chăm sóc tại nhà và dùng thuốc giảm đau để kiểm soát triệu chứng.

Ung thư đầu và cổ

Khối u ác tính ở cổ ít gặp nhưng nguy hiểm gồm ung thư thanh quản, ung thư hạ họng, ung thư tuyến nước bọt và hạch cổ di căn. Đặc điểm nhận biết là khối u cứng, không đều, thường không đau, kèm thay đổi giọng nói, đau khi nuốt, ho dai dẳng hoặc đau họng, đau tai.

Anh Chi (Theo Very Well Health)