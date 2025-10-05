Dấu hiệu mất ngủ tiền mãn kinh

Phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh có thể khó ngủ, thức giấc nhiều lần, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm gây mệt mỏi, suy giảm sức khỏe.

BS.CKII Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mất ngủ là một trong những triệu chứng phổ biến nhất ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Nguyên nhân do suy giảm hormone, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm, thay đổi tâm trạng, đau khớp và cơ hoặc bệnh sa tử cung. Dưới đây là những dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng mất ngủ ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Khó đi vào giấc, thức dậy sớm

Người gặp tình trạng này thường nằm trằn trọc, khó thả lỏng để chìm vào giấc ngủ. Phụ nữ hay tỉnh dậy sớm hơn bình thường, không thể ngủ bù, dẫn đến mệt mỏi, uể oải, thiếu tập trung vào ban ngày.

Thức giấc nhiều lần trong đêm

Mỗi lần thức giấc, phụ nữ thường khó quay lại giấc ngủ, khiến chất lượng giấc ngủ suy giảm nghiêm trọng. Hậu quả là họ dễ cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt, giảm trí nhớ và hiệu suất công việc vào ngày hôm sau. Nếu kéo dài, thức giấc nhiều lần còn làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần, bệnh mạn tính.

Giấc ngủ không phục hồi hoặc chất lượng giấc ngủ kém

Phụ nữ cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng, dù thời gian ngủ đủ, thường xuất phát từ việc giấc ngủ bị gián đoạn nhiều lần, ngủ nông. Khi chất lượng giấc ngủ kém, não bộ không được nghỉ ngơi hoàn toàn, cơ thể không kịp hồi phục chức năng miễn dịch, nội tiết và thần kinh.

Mệt mỏi, buồn ngủ ban ngày

Phái đẹp mệt mỏi vào ban ngày, rối loạn tâm trạng, suy giảm chức năng trí nhớ và sự chú ý, tăng nguy cơ tai nạn.

Các triệu chứng vận mạch

Các triệu chứng như bốc hỏa và đổ mồ hôi đêm là yếu tố chính gây gián đoạn giấc ngủ. Cơ thể đột ngột nóng bừng, tim đập nhanh, kèm theo cảm giác bứt rứt khó chịu khiến phụ nữ tỉnh giấc.

Đau đầu

Khi không được ngủ, nghỉ đầy đủ, họ thường xuyên cảm thấy đau đầu âm ỉ, căng thẳng thần kinh. Mệt mỏi liên tục vào ban ngày ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, sinh hoạt gia đình và đời sống tinh thần.

Bác sĩ Duy tư vấn cho phụ nữ mất ngủ do rối loạn nội tiết tố. Ảnh: Thanh Luận.

Theo bác sĩ Hoàng Duy, mất ngủ tiền mãn kinh nguy hiểm, giảm năng suất lao động, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì, loãng xương, mất trí nhớ. Mất ngủ cũng là nguyên nhân hàng đầu làm tăng tỷ lệ lo âu, trầm cảm, gây ra tai nạn.

Để phòng biến chứng xấu do mất ngủ kéo dài, phụ nữ cần chủ động cải thiện giấc ngủ bằng các biện pháp điều chỉnh lối sống, tạo môi trường ngủ thoải mái, tập thể dục nhẹ nhàng. Nếu các biện pháp này không đạt hiệu quả, cần chủ động đi khám để có biện pháp điều trị kịp thời.

Tuệ Diễm