4 cách giúp ổn định nội tiết tố khi tiền mãn kinh

Phái đẹp nên ghi chép các dấu hiệu của thay đổi nội tiết tố, tập thở, ăn thực phẩm có phytoestrogen để bảo vệ sức khỏe.

Tiền mãn kinh là giai đoạn chuyển tiếp, có thể kéo dài từ 8 đến 10 năm trước khi mãn kinh. Trong thời gian này, sự dao động nồng độ estrogen và progesterone có thể gây rối loạn nội tiết tố, kèm nhiều triệu chứng khác nhau. Thay đổi nội tiết tố ảnh hưởng đến những chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine, vốn duy trì tâm trạng, sự tập trung. Khi đó, phụ nữ thường hay cáu kỉnh, lo lắng, buồn bã.

Phái đẹp còn có thể đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, hay quên hoặc khó tập trung, dễ tăng cân. Đau đầu nhiều hơn hoặc khó chịu ở khớp có thể do thay đổi nồng độ hormone. Chu kỳ kinh nguyệt không đều cũng là dấu hiệu đáng chú ý. Dưới đây là một số gợi ý cho phái đẹp để bảo vệ sức khỏe.

Theo dõi nội tiết tố

Phụ nữ sử dụng ứng dụng hoặc ghi chú những thay đổi tâm trạng với các biến động trong chu kỳ kinh nguyệt. Nên theo dõi nội tiết tố thời kỳ tiền mãn kinh để chẩn đoán sớm các triệu chứng, phát hiện sớm các bệnh lý tiềm ẩn như loãng xương, bệnh tim mạch, ung thư. Nhiều người có thể cần cân bằng nội tiết tố thông qua liệu pháp hormone để cải thiện sức khỏe tổng thể và chất lượng cuộc sống.

Chăm sóc sức khỏe khoa học

Phụ nữ nên chú trọng chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này. Ưu tiên bài tập thở sâu, hỗ trợ thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng, điều hòa năng lượng trong cơ thể. Kỹ thuật thở sâu cũng giảm các triệu chứng khó chịu như thay đổi tâm trạng, bốc hỏa và tim đập nhanh do sự thay đổi hormone gây ra. Các động tác nhẹ nhàng như yoga hoặc thái cực quyền giúp điều chỉnh nồng độ cortisol và estrogen.

Ăn thực phẩm có phytoestrogen, nghỉ ngơi khoa học

Lựa chọn lối sống lành mạnh làm giảm một số triệu chứng tiền mãn kinh. Phụ nữ nên ăn thực phẩm giàu phytoestrogen như hạt lanh, hạt vừng, đậu phụ. Duy trì thói quen ngủ tốt - lịch trình ngủ ổn định, môi trường ngủ thoải mái, hoạt động thúc đẩy sự thư giãn. Phái đẹp cũng nên bắt đầu chương trình tập luyện sức mạnh để hỗ trợ sức khỏe cơ, xương.

Khám sức khỏe định kỳ

Khám sức khỏe trong giai đoạn tiền mãn kinh giúp đánh giá sức khỏe toàn diện, phát hiện, phòng ngừa bệnh tật. Bác sĩ hướng dẫn các phương pháp cải thiện triệu chứng, can thiệp hiệu quả, tránh các biến chứng nguy hiểm do suy giảm hormone gây ra.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)