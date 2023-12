Dấu hiệu mất cơ bắp

Người mất cơ bắp thường có cân nặng giảm nhanh, mệt mỏi hoặc cơ thể nặng mùi khi vận động mạnh.

Cơ bắp đóng vai trò chính trong việc vận hành các chức năng trong cơ thể, giảm chấn thương, tăng cường sức mạnh cho khớp và cải thiện mật độ xương. Mất cơ ảnh hưởng đến sức mạnh, giảm độ bền bỉ, dẫn đến hiệu suất hoạt động giảm. Dưới đây là dấu hiệu cảnh báo tình trạng này.

Giảm cân nhưng không giảm mỡ

Theo Eat This, Not That, người ăn uống, tập luyện giảm cân nhận thấy trọng lượng giảm nhưng tỷ lệ mỡ không thay đổi là dấu hiệu cho thấy cơ thể giảm khối lượng cơ. Nguyên nhân do nhịn ăn để giảm cân gây thiếu carb, cơ thể phải sử dụng glucose được dự trữ trong gan và cơ bắp để cung cấp năng lượng.

Giảm cân quá nhanh

Cân nặng giảm nhanh là dấu hiệu tập luyện quá sức hoặc chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt, khiến cơ thể suy dinh dưỡng, dẫn đến mất mỡ và cơ.

Các chuyên gia khuyến nghị giảm 0,5-1 kg mỗi tuần hoặc 2,8-4 kg mỗi tháng là lành mạnh. Tốc độ nhanh hơn mức này có thể dẫn đến mất cơ.

Thiếu năng lượng

Khi mất khối lượng cơ bắp, cơ thể thiếu năng lượng tổng thể, mệt mỏi, uể oải và thiếu năng lượng để hoàn thành bài tập hoặc hoặc không thấy tăng sức mạnh khi tập gym theo thời gian.

Ngoài ra, chế độ ăn kiêng cấp tốc, tập tim mạch quá mức, căng thẳng, tiêu thụ không đủ chất đạm góp phần làm mất cơ, trầm trọng thêm các vấn đề về tâm trạng và năng lượng.

Khi mất khối lượng cơ bắp, cơ thể thiếu năng lượng. Ảnh: Freepik

Tăng tiết mồ hôi

Khi cơ thể không đủ carbohydrate và chất béo để làm nhiên liệu, nó tạo ra năng lượng bằng cách phân hủy protein. Lượng protein sau đó được phân hủy thành axit amin cùng amoniac và được bài tiết qua mồ hôi. Người không nạp đủ carb để cung cấp năng lượng cho quá trình tập luyện khiến cơ thể phải phân hủy cơ bắp, dẫn đến mồ hôi có mùi amoniac nồng nặc.

Để giảm cân và duy trì khối lượng cơ bắp, mỗi người nên tập luyện phù hợp, ăn uống cân bằng, cắt bỏ nguồn calo ít dinh dưỡng như đồ uống có đường, thức ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ.

Lượng protein được khuyến nghị tiêu thụ là khoảng 0,8 g cho mỗi kg trọng lượng cơ thể, vận động ít nhất 2-3 buổi mỗi tuần và xen kẽ tập luyện tim mạch cùng với rèn luyện sức đề kháng.

Huyền My (Theo Men’s Health)