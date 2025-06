Dấu hiệu kiệt sức do nắng nóng

Kiệt sức do nắng nóng gây ra các thay đổi trong não và cơ thể, khiến nhiệt độ tăng hơn 40 độ C, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn hoặc khó thở.

Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể mất nước, giảm khả năng duy trì mức natri trong não, ảnh hưởng xấu đến não. Kiệt sức vì nóng là tình trạng cơ thể quá nóng và không thể tự làm mát, xảy ra do nhiệt độ tăng gây đổ mồ hôi nhiều. Lúc này, chất lỏng và khoáng chất thiết yếu (chất điện giải) như natri và kali có thể cạn kiệt.

Một số triệu chứng kiệt sức do nắng thường gặp như nhiệt độ cơ thể từ 40 độ C trở lên, bối rối, kích động, ảo giác, nói lắp bắp, ngất xỉu. Triệu chứng khác gồm tầm nhìn mờ, mệt mỏi, đau đầu, đổ mồ hôi nhiều, nhịp tim nhanh, sưng mắt cá chân, bàn chân hoặc bàn tay (phù nề do nhiệt), huyết áp giảm khi đứng.

Người bệnh có thể ngất xỉu, co cứng, thở dốc hoặc khó thở, phát ban đỏ do nóng hoặc chuột rút đau đớn ở tay và chân. Trường hợp nặng thường không thể đi lại, đuối sức, yếu tay chân. Các triệu chứng kiệt sức do nóng có thể bắt đầu nhanh hoặc chậm, từ nhẹ đến nặng.

Ở trẻ nhỏ, triệu chứng kiệt sức vì nóng thường gồm đổ mồ hôi ít hơn, sốt, da nhợt nhạt hơn bình thường, nhất ở lòng bàn tay, móng tay, mắt, nướu hoặc lưỡi. Trẻ khóc nhưng không ra nước mắt nhiều, thường xuyên khát nước...

Trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 4 tuổi và người lớn trên 65 tuổi đặc biệt dễ bị kiệt sức do nhiệt hơn vì khả năng họ thích nghi với nhiệt độ kém. Người mắc bệnh tim, phổi hoặc thận, béo phì, huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tâm thần, có hệ miễn dịch kém cũng có thể gặp các vấn đề về nhiệt cao hơn. Người sống ở khu vực thành thị vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm có nguy cơ cao kiệt sức trong những đợt nắng nóng kéo dài. Uống nhiều rượu, cà phê khiến đi tiểu nhiều hơn, dễ mất nước cũng góp phần gây kiệt sức, thiếu năng lượng.

Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ kiệt sức vì nóng, đầu tiên hãy đến nơi mát mẻ, nghỉ ngơi, uống nước hoặc đồ uống thể thao (tránh caffeine và rượu) và uống từng ngụm nhỏ thay vì uống nhiều một lần. Nên cởi bỏ hoặc nới lỏng quần không cần thiết, lau người bằng khăn ấm, quạt. Nếu tình trạng không giảm, người bệnh nên kiểm tra thân nhiệt, đi khám để bác sĩ kiểm tra. Để chẩn đoán, bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm máu để xem xét mức natri, kali và khí trong máu, xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra cơ hoặc xét nghiệm hình ảnh để tìm tổn thương cơ quan.

Để phòng kiệt sức do nóng, mỗi người nên ở trong nhà, khu vực thoáng mát vào những ngày nhiệt độ cao. Mặc quần áo nhẹ, sáng màu, rộng rãi, đội mũ rộng vành, sử dụng kem chống nắng phổ rộng và thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc sau khi bơi hoặc đổ nhiều mồ hôi vào ngày nóng. Tập thể dục ngoài trời, làm vườn hoặc các hoạt động khác vào sáng sớm hoặc buổi tối để tránh thời điểm nóng nhất trong ngày. Để ngăn ngừa mất nước, người trưởng thành nên ngủ đủ giấc (7-8 giờ mỗi đêm), uống 2-2,25 lít nước mỗi ngày, tăng lượng nước nếu làm việc ngoài trời và hoạt động nhiều.

Anh Chi (Theo WebMD)