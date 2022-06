Đau đột ngột và dữ dội ở rốn rồi lan ra bụng dưới bên phải, buồn nôn, đầy hơi... là những dấu hiệu nhận biết viêm ruột thừa sớm.

Nếu không được chăm sóc y tế, ruột thừa có thể vỡ ra, dẫn đến các biến chứng như nhiễm trùng huyết, có thể gây tử vong. Phát hiện các dấu hiệu sớm của viêm ruột thừa khá quan trọng.

Các triệu chứng của viêm ruột thừa giai đoạn đầu rất đa dạng và thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác. Thông thường, người bị viêm ruột thừa cảm thấy đau thắt ở bụng, cơn đau bắt đầu gần rốn sau đó di chuyển xuống vùng dưới bên phải. Một số người còn gặp phải các triệu chứng như buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác. Dưới đây là một số dấu hiệu sớm của viêm ruột thừa.

Đau dữ dội và đột ngột

Ở giai đoạn đầu, triệu chứng đau ruột thừa phổ biến nhất là đau dữ dội và đột ngột ở vùng bụng. Đau bụng do viêm ruột thừa đôi khi bị nhầm với các vấn đề khác ở bụng, giống như đầy hơi. Tuy nhiên, cơn đau ruột thừa có một số đặc điểm riêng biệt, bao gồm cơn đau bắt đầu ở rốn và sau đó di chuyển xuống phía dưới bên phải. Cơn đau đến đột ngột, mức độ có thể đủ mạnh để đánh thức một người ngủ say. Tình trạng đau trầm trọng hơn khi bạn di chuyển, hít thở sâu, ho hoặc hắt hơi; thường diễn tiến xấu đi khá nhanh.

Buồn nôn và ói mửa

Buồn nôn và nôn ói nhiều cũng là những dấu hiệu ban đầu của căn bệnh này. Nếu đau bụng theo kiểu đau dữ dội kèm với nôn ói, bạn có thể bị viêm ruột thừa.

Buồn nôn là dấu hiệu cảnh báo viêm ruột thừa sớm. Ảnh: Freepik

Đầy hơi chướng bụng

Đầy hơi là một triệu chứng khác của viêm ruột thừa sớm. Đầy hơi khiến bụng căng do chứa quá nhiều khí. Cảm giác đầy hơi do viêm ruột thừa thường khiến bạn cảm thấy khó chịu. Trong một số trường hợp, đầy hơi do viêm ruột thừa xảy ra trong thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ nên nhiều người hay bỏ qua. Tuy nhiên, nếu đầy hơi chướng bụng kèm theo đau bụng dữ dội, buồn nôn... bạn không nên loại bỏ khả năng bị viêm ruột thừa.

Táo bón hoặc tiêu chảy

Táo bón và tiêu chảy đều là những triệu chứng của viêm ruột thừa. Khi bị táo bón và tiêu chảy, ít người nghĩ đến triệu chứng này xuất phát do viêm ruột thừa. Nếu táo bón hoặc tiêu chảy đi kèm với các vấn đề khác, đặc biệt là đau bụng, bạn nên liên hệ với bác sĩ để xác định chính xác.

Sốt nhẹ

Viêm ruột thừa ban đầu thường sốt nhẹ, sốt cao hơn có thể là dấu hiệu ruột thừa bị vỡ. Khi cảm thấy những cơn đau đột ngột ở vùng rốn lan nhanh khắp bụng kèm theo sốt, bạn nên đi kiểm tra sớm. Vì ruột thừa vỡ là trường hợp cần cấp cứu khá nghiêm trọng.

Ăn mất ngon

Bnh viêm ruột thừa giai đoạn đầu có thể gây. Đôi khi chán ăn xuất hiện trước triệu chứng chướng bụng, buồn nôn.

Anh Chi (Theo VeryWellHealth)