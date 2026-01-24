Dấu hiệu cảnh báo viêm khớp cùng chậu

Đau vùng cùng cụt, mông, đùi, lưng dưới, có thể lan xuống chân, giới hạn vận động là những dấu hiệu của viêm khớp cùng chậu.

Viêm khớp cùng chậu là tình trạng viêm tiến triển ở một hoặc cả hai khớp xương cùng (phần cuối hình tam giác của cột sống), đoạn kết nối xương sống và xương chậu ở gần hông. Bệnh là nguyên nhân chính gây viêm cột sống dính khớp.

BS.CKI Võ Châu Hoàng Long, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các cơn đau do viêm khớp cùng chậu thường xảy ra ở vùng cột sống thắt lưng, mông và lưng dưới, một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến chân, bẹn và bàn chân. Bệnh còn có một số dấu hiệu khác như sau:

Cơn đau trầm trọng hơn khi người bệnh đứng lâu, dồn trọng lực sang một bên chân, đi lên cầu thang, chạy bộ, bước những bước dài, xoay hông... Cảm giác đau do viêm khớp cùng chậu rất đa dạng, có thể đau dữ dội như có vật nhọn đâm vào hoặc âm ỉ, nhức buốt.

Hạn chế vận động như tê cứng chân khi ngồi hoặc đứng lâu, chân khó co, gập, duỗi, khoanh tròn. Cơn đau có thể làm thay đổi dáng đi.

Sưng, nóng, đỏ ở vùng khớp cùng chậu bị viêm. Người bệnh có thể bị sốt nhẹ.

Bác sĩ Long giải thích tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Long lưu ý viêm khớp cùng chậu thường khó chẩn đoán vì có khá nhiều bệnh gây đau ở vị trí tương tự đau thần kinh tọa, viêm khớp cột sống, thoát vị đĩa đệm... Do đó, ngay khi phát hiện các dấu hiệu cảnh báo, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và có phương pháp điều trị kịp thời, giải quyết dứt điểm cơn đau, ngăn ngừa bệnh phát triển thành mạn tính.

Bác sĩ thường ưu tiên dùng thuốc giảm đau, kết hợp với tập vật lý trị liệu và chăm sóc đúng cách. Phương pháp này giảm đau, tăng cường sức mạnh, sự dẻo dai và linh hoạt cho khớp, từ đó kiểm soát tình trạng viêm, đề phòng nguy cơ viêm cột sống dính khớp. Nếu các triệu chứng không cải thiện, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật. Một số trường hợp có thể được chỉ định kích thích điện hoặc sóng xung kích.

Kích thích điện là phương pháp kích thích dây thần kinh qua da và các cơ quanh vùng khớp cùng chậu bằng dòng điện xung có tần số cao, cường độ tăng dần để giảm đau, thư giãn các cơ và giảm trương lực cơ co thắt. Còn sóng xung kích sử dụng nguồn sóng âm mang năng lượng cao tác động vào đầu mút của các dây thần kinh cảm giác ở khớp cùng chậu, thúc đẩy quá trình tái tạo xương và các mô mềm sau tổn thương, giảm đau...

Người bệnh tập phục hồi chức năng cải thiện sức mạnh cơ vùng khớp háng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Long, nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, viêm khớp cùng chậu có thể dẫn đến những biến chứng như teo cơ, hạn chế vận động do tổn thương lan rộng, xâm lấn các hệ thống dây thần kinh tọa hoặc các cơ lân cận như cơ mông, cơ đùi. Khi tổn thương nhiều làm ảnh hưởng đến các khớp và dây thần kinh quan trọng có thể gây dính khớp, biến dạng khớp. Người bệnh có cảm giác tê cứng chi, khó đi đứng, không thể xoay người, khom lưng hay ngồi lâu... dần dẫn đến liệt. Ở phụ nữ, viêm khớp cùng chậu có thể gây biến chứng viêm vòi trứng, viêm cổ tử cung, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tăng tỷ lệ vô sinh hiếm muộn, mang thai ngoài tử cung, sinh khó...

Phi Hồng