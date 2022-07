Dấu hiệu cảnh báo ung thư mắt âm thầm, khó nhận biết

Mắt mờ, thay đổi kích thước nhãn cầu và đồng tử, lồi mắt… là những dấu hiệu nhận biết ung thư mắt.

Ung thư mắt có thể xảy ra ở bất kỳ cấu trúc nào của mắt. Nó có thể bắt đầu ở mắt, được gọi là ung thư nội nhãn nguyên phát hoặc do sự lây lan của ung thư ở một vùng khác của cơ thể, được gọi là ung thư nội nhãn thứ phát. Ung thư mắt thường dễ điều trị và có kết quả tốt nếu được chẩn đoán sớm. Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 4.000 người mắc bệnh ung thư mắt.

Ung thư mắt thường xuất hiện ở người lớn hơn so với trẻ em. Ung thư mắt có thể xảy ra ở trẻ em dưới dạng bệnh gọi là u nguyên bào võng mạc, dạng phổ biến thứ hai là u tủy thận, dạng này được đánh giá rất hiếm, theo Medical News Today.

Đa số ung thư mắt không có triệu chứng cho đến khi khối u tiến triển rõ rệt. Các dấu hiệu của ung thư mắt diễn biến khá âm thầm. Dưới đây là một số dấu hiệu bạn có thể nghi ngờ về khả năng mắc loại ung thư này.



Mờ mắt hoặc mất thị lực đột ngột: nhìn mờ dần dần có thể là một sự thay đổi bình thường của thị lực khi cần điều chỉnh tầm nhìn. Tuy nhiên, khi mờ mắt một bên hoặc kèm theo các triệu chứng khác như đau mắt, chóng mặt, đau đầu, bạn cần đến bác sĩ chuyên khoa thăm khám vì nó có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng, ví dụ như ung thư.



Vật nổi cộm ở mắt: thông thường bụi hay các dị vật li ti có thể khiến mắt bị cộm. Trong trường hợp mắt xuất hiện vật nổi cộm kèm với những đốm sáng di chuyển trong tầm nhìn, những tia sáng bất ngờ lóe lên... có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư mắt.



Thay đổi màu mống mắt: bộ phận quyết định màu sắc của mắt là mống mắt. Đây là bức màn cơ nằm gần mặt trước giữa giác mạc ở bên ngoài và thủy tinh thể. Thông qua quá trình giãn ra (mở) và co lại (đóng), mống mắt đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào võng mạc ở phía sau của mắt. Khi màu mống mắt thay đổi so với bình thường có thể là dấu hiệu của ung thư mắt.

Thay đổi màu mống mắt cảnh báo ung thư. Ảnh: Freepik



Một đốm đen ngày càng to trên mống mắt: bên cạnh thay đổi màu sắc mống mắt, nếu trên mống mắt xuất hiện các chấm đen, bạn cũng nên quan tâm.



Thay đổi kích thước hoặc hình dạng của đồng tử: một dấu hiệu khác cảnh báo ung thư mắt là đồng tử mắt bị thay đổi kích thước cũng như hình dạng.



Thay đổi vị trí của nhãn cầu: nhãn cầu bị lệch so với bình thường là dấu hiệu khác cảnh báo ung thư mắt cần lưu ý. Vì mọi người ít khi để ý đến vị trí ban đầu của nhãn cầu, thêm nữa khi nhãn cầu thay đổi vị trí không gây ra nhiều biểu hiện nên khá khó nhận biết.



Lồi mắt: người bị ung thư mắt thường sẽ thấy mắt lồi hơn so với bình thường. Lồi mắt ở đây có thể dẫn đến lồi ra một bên mắt hoặc cả hai mắt. Ở mắt bình thường, không nhìn thấy phần lòng trắng nằm giữa đỉnh mống mắt (phần có màu của mắt) và mí mắt trên. Trong khi với mắt lồi, phần trắng đó có thể nhìn thấy được.



Riêng với u nguyên bào võng mạc ở trẻ em, các triệu chứng còn bao gồm mắt lệch (mắc lác), mống mắt có màu khác nhau ở mỗi mắt, đau mắt do sự phát triển của bệnh tăng nhãn áp.



Anh Chi (Theo Very Well Health, Medical News Today)