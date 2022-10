Dấu hiệu cảnh báo ung thư da nguy hiểm

Vệt đen trên móng tay, móng chân, nốt ruồi sẫm màu, không đối xứng, phát triển theo thời gian… cảnh báo loại ung thư hắc tố.

Có ba loại ung thư da chính là ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư hắc tố. Bác sĩ Brian R. Toy (Bệnh viện Providence Mission, Mỹ) chia sẻ, ung thư hắc tố là dạng ung thư da nghiêm trọng nhất. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, ung thư hắc tố chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp ung thư da nhưng lại gây ra phần lớn các ca tử vong.

Một số người có khuynh hướng di truyền nhưng trong nhiều trường hợp, ung thư hắc tố có thể hình thành do nhiều tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, những vết bỏng nắng phồng rộp trong suốt thời gian dài. Da trắng, sử dụng giường tắm nắng có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc ung thư hắc tố. Loại ung thư này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng tương đối hiếm ở trẻ em.

Tiến sĩ Toy giải thích, ung thư hắc tố thường biểu hiện như một nốt ruồi bất thường thay đổi theo thời gian về kích thước, hình dạng hoặc màu sắc. Bác sĩ thường hướng dẫn bệnh nhân tìm kiếm các dấu hiệu theo quy tắc ABCDE.

A (Asymmetry - Không đối xứng): Một nửa vị trí của nốt ruồi không giống vị trí còn lại.

B (Border - Đường viền): Nốt ruồi có đường viền không đều.

C (Color - Màu sắc): Các vùng của nốt ruồi có màu sắc không giống nhau.

D (Diameter - Đường kính): Nốt ruồi có thể có kích thước bằng một cục tẩy bút chì.

E (Evolving - Sự phát triển): Nốt ruồi có sự thay đổi theo thời gian.

Thay đổi màu da

Không phải tất cả khối u ác tính đều sẫm màu. U ác tính có dạng amelanotic, thiếu sắc tố, hơi hồng, tím hoặc thậm chí không màu. Loại u hắc tố này có thể khó phát hiện hơn và có thể bị chẩn đoán nhầm là lành tính. Bạn nên kiểm tra da thường xuyên xem có bất kỳ thay đổi nào theo quy tắc ABCDE. Bạn nên để ý các nốt ruồi không màu, nhiều màu và có màu nâu sẫm hoặc đen đậm như ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân. Nó không nhất thiết phải là nơi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Vệt trên móng tay

Vệt màu nâu, tím hoặc hồng trên móng tay là dấu hiệu của u ác tính dưới da. Dù không phải là một bệnh phổ biến nhưng đây là một trong những loại u ác tính nguy hiểm. Vì vậy, việc phát hiện sớm rất quan trọng.

Nốt ruồi đóng vảy, bong tróc

Một trong những loại u ác tính mạnh nhất là u hắc tố amelanotic. Loại này thường khó xác định hơn vì nó không tạo ra sắc tố melanin, khiến hầu hết các u hắc tố có vẻ ngoài sẫm màu hơn. U hắc tố amelanotic thường màu hồng, đóng vảy và thường bong tróc.

Nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước có thể cảnh báo ung thư da. Ảnh: Freepik

Những đốm đen nhỏ trên da nếu được phát hiện sớm có thể kiểm tra sớm. Tốt nhất bạn nên kiểm tra da hàng năm. Ung thư hắc tố ở giai đoạn đầu có thể điều trị được với tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 99% trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, trong các giai đoạn sau, việc điều trị, phục hồi của bệnh nhân trở nên khó khăn hơn, tỷ lệ sống sót sau 5 năm giảm xuống còn 30%. Các phương pháp điều trị ung thư da khác nhau từ hóa trị cho đến phẫu thuật và ghép da.

Khối u ác tính được phân loại dựa trên độ dày (đo dưới kính hiển vi sau khi lấy mẫu da) và có liên quan đến các hạch bạch huyết hoặc các cơ quan khác. Khối u ác tính ở giai đoạn đầu (thường nhỏ hơn 0,8 mm) có thể điều trị được chỉ bằng phẫu thuật. Những trường hợp nặng hơn có thể cần điều trị tích cực hơn.

Bạn có thể phòng ngừa loại ung thư này bằng cách sử dụng kem và quần áo chống nắng như mũ và kính râm. Bởi rám nắng làm tăng nguy cơ ung thư da và gây lão hóa sớm.

Kim Uyên

(Theo Eat This, Not That)