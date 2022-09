Các dấu hiệu cảnh báo ung thư ít ngờ tới

Chuột rút cơ, bất thường ngón tay, ngứa,... có thể là những dấu hiệu cảnh báo ung thư mà người bệnh có thể chưa biết.

Ung thư ảnh hưởng đến hầu hết các mô, bộ phận trong cơ thể. Ở mỗi bộ phận, ung thư biểu hiện các triệu chứng khác nhau, mang đặc trưng riêng. Tuy nhiên, hầu hết người mắc ung thư đều có một số triệu chứng điển hình như mệt mỏi, giảm cân không chủ ý, sốt dai dẳng... Theo Very Well Health, ngoài những triệu chứng phổ biến đó, người mắc ung thư còn có thể gặp các triệu chứng không ngờ tới khác và dễ bị bỏ qua. Một số triệu chứng ít ngờ tới của bệnh ung thư bao gồm:

Chuột rút cơ: Tình trạng gia tăng nồng độ canxi trong máu (tăng canxi huyết của bệnh ác tính) dẫn đến chuột rút. Do vậy, chuột rút trong một số trường hợp là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương hoặc ung thư máu.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ thường bị chuột rút trong chu kì kinh nguyệt nên xem đó là vấn đề bình thường. Tuy nhiên, đau nhức ở quanh vùng chậu hoặc bị chuột rút không trong kỳ kinh, chị em nên lưu ý vì đó có thể là những triệu chứng của bệnh ung thư cổ tử cung.

Chuột rút có thể là dấu hiệu của ung thư. Ảnh: Bathchronicle

Bất thường ở móng tay: Bạn nên lưu ý khi móng tay bắt đầu trông giống như những chiếc thìa úp ngược. Có một số nguyên nhân gây ra tình trạng này. Đôi khi, mọi người xem đó là triệu chứng bình thường nhưng nó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi. Trong khoảng 35% trường hợp mắc ung thư phổi, khoảng trống sẽ bị che lấp do đầu ngón tay bị tích tụ chất lỏng dẫn đến sưng phồng, còn gọi là "ngón tay dùi trống". Ung thư da, nhất là ung thư tế bào hắc tố có thể phát triển dưới và xung quanh móng tay, móng chân, biểu hiện qua các vệt đen ở giữa móng.

Trầm cảm: Đôi khi trầm cảm là triệu chứng đầu tiên của ung thư. Với ung thư phổi, bản thân ung thư có thể gây ra tình trạng viêm dẫn tới trầm cảm do viêm. Trầm cảm cũng có thể là triệu chứng ban đầu của những người có khối u não.

Ngứa: Ngứa cục bộ hoặc toàn thân đôi khi có thể là triệu chứng của bệnh ung thư. Ngứa xảy ra do da bị kích ứng trực tiếp như ung thư da hoặc ung thư ở bộ phận khác đã lan rộng, di căn đến da. Có nhiều trường hợp ngứa là do tích tụ muối mật dưới da do ung thư máu, ung thư ống mật hoặc do các chất từ khối u gây nên.

Ngứa có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Ảnh: Freepik

Cục máu đông: Huyết khối tĩnh mạch sâu và đôi khi thuyên tắc phổi là dấu hiệu đầu tiên của bệnh ung thư.

Bên cạnh những triệu chứng ít ngờ tới, bạn cũng nên biết thêm các triệu chứng điển hình cảnh báo ung thư, bao gồm mệt mỏi, đổ mồ hôi đêm hoặc các cơn bốc hỏa, sốt dai dẵng không rõ lý do, giảm cân không rõ nguyên nhân.

Anh Chi (Theo Very Well Health)