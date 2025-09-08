Dấu hiệu cảnh báo trẻ suy dinh dưỡng

Trẻ hay ốm vặt, kém tập trung, rụng tóc, thường gặp các vấn đề về răng miệng có thể do thiếu chất dinh dưỡng.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng trong chế độ ăn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển, sức khỏe tổng thể của trẻ. Nhiều trẻ trông năng động và khỏe mạnh nhưng thiếu chất dinh dưỡng. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo để cha mẹ nhận biết trẻ không đủ chất.

Thường xuyên ốm vặt

Trẻ bị sốt 6-8 lần mỗi năm là bình thường, nhưng cảm lạnh thường xuyên, hồi phục chậm hoặc nhiễm trùng tái phát có thể là dấu hiệu của hệ miễn dịch yếu. Nguyên nhân có thể do thiếu hụt vitamin C, D, kẽm hoặc protein. Cha mẹ hãy chú ý đến các biểu hiện bệnh lý của trẻ, nhất là những dấu hiệu nhiễm trùng đường tiêu hóa.

Chậm phát triển hoặc các vấn đề về răng miệng

Nếu con không tăng cân, chiều cao như mong đợi hoặc răng mọc chậm, sứt mẻ thì có thể bé đang thiếu protein, canxi hoặc vitamin D. Trẻ một tuổi nặng khoảng 10 kg, trẻ 6 tuổi nặng khoảng 20 kg và bé 10 tuổi khoảng 30 kg. Chiều cao dự kiến của trẻ 1 tuổi là 75 cm, 4 tuổi là 100 cm và 10 tuổi là 137 cm.

Thay đổi tâm trạng và kém tập trung

Bé thường xuyên cáu gắt, lo lắng hoặc học tập kém thường liên quan đến thiếu hụt omega-3, sắt hoặc vitamin nhóm B. Những chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển nhận thức, cảm xúc của trẻ.

Năng lượng thấp hoặc mệt mỏi sau khi vui chơi

Nếu trẻ thường xuyên mệt mỏi sau giờ chơi, muốn ngủ trưa thường xuyên hoặc khó tập trung có thể là dấu hiệu thiếu sắt, vitamin B12, protein. Những dưỡng chất này rất cần thiết để duy trì năng lượng, hỗ trợ chức năng não.

Rụng tóc hoặc tóc dễ gãy

Tóc mỏng hoặc gãy rụng thường xuyên có thể thiếu protein, biotin (vitamin B7) hoặc kẽm. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bé có thể bị tóc rụng tóc từng mảng. Đôi khi sức khỏe của tóc cho thấy tình trạng dinh dưỡng, cụ thể là lượng protein nạp vào.

Cải thiện sức khỏe trẻ

Để tăng cường sức khỏe của trẻ, cha mẹ nên tập trung vào các bữa ăn cân bằng, đa dạng thực phẩm như rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, đậu lăng, các loại hạt. Trứng là nguồn protein tốt, trẻ có thể ăn một quả mỗi ngày. Trẻ tránh đồ uống nhiều đường, có chất tạo ngọt nhân tạo, thực phẩm đóng gói sẵn bởi góp phần làm tăng lượng calo tiêu thụ dẫn đến tăng cân, dễ mắc bệnh tiểu đường type 2. Bé nên uống nước lọc, sữa hoặc nước trái cây tự nhiên để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể.

Cha mẹ khuyến khích trẻ vui chơi ngoài trời để bổ sung vitamin D tự nhiên. Phụ huynh chỉ nên cân nhắc cho con sử dụng thực phẩm bổ sung sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)