5 lưu ý dinh dưỡng cho trẻ khi tựu trường

Trẻ không nên bỏ bữa sáng, ăn cân bằng các nhóm chất, uống đủ nước để đảm bảo sức khỏe thể chất và tinh thần, duy trì năng lượng để tập trung học tập.

Ăn sáng đầy đủ

BS.CKII Phan Thị Tường Vân, khoa Nhi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bữa sáng cung cấp glucose, nhiên liệu chính cho não, cơ bắp, giúp trẻ tỉnh táo, tập trung học tập, tham gia các hoạt động thể chất. Ăn sáng giúp trẻ cải thiện trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề. Bữa sáng còn hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bữa sáng ngon miệng giúp tâm trạng tích cực, giảm cáu gắt, lo âu.

Phụ huynh nên cho trẻ ăn sáng bằng thực phẩm chứa tinh bột phức hợp (complex carbohydrates) như bánh mì nguyên cám, yến mạch, cơm, bún, phở, khoai lang... Bổ sung thêm đạm từ trứng, sữa, thịt nạc, cá, đậu phụ, phô mai... để phát triển cơ bắp, xương, chức năng của não. Một lượng nhỏ từ bơ, dầu thực vật, các loại hạt cung cấp năng lượng, hấp thu vitamin tan trong dầu tốt hơn. Trái cây tươi, rau xanh bổ sung vi chất cần thiết cho miễn dịch và sự phát triển của trẻ.

Bữa trưa và tối cân bằng, đa dạng

Protein, vitamin, khoáng chất từ các bữa ăn là nền tảng cho sự phát triển của xương, cơ bắp, hệ thần kinh, các cơ quan khác. Trẻ ăn đa dạng thực phẩm sẽ có đủ vitamin (A, C, D, E), khoáng chất (kẽm, sắt, selen) cần thiết cho hệ miễn dịch khỏe mạnh, ít ốm vặt.

Bác sĩ lưu ý nên cho trẻ ăn nhiều rau xanh và trái cây để đảm bảo chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Bổ sung thực phẩm giàu protein như thịt gà, cá, bò, trứng, đậu phụ, các loại đậu... nhóm tinh bột như gạo lứt, bánh mì nguyên cám, mì ống nguyên hạt... có tác dụng duy trì năng lượng ổn định. Trẻ uống thêm sữa tươi, sữa chua, phô mai cung cấp canxi, vitamin D cho xương chắc khỏe.

Bữa ăn đa dạng và cân bằng dinh dưỡng giúp trẻ phát triển và tăng tập trung. Ảnh minh họa: AI

Bữa phụ lành mạnh

Trẻ em có dạ dày nhỏ hơn người lớn, chuyển hóa nhanh, các bữa phụ lành mạnh giúp duy trì mức năng lượng ổn định, tránh đói quá mức dẫn đến ăn quá nhiều vào bữa chính hoặc chọn đồ ăn vặt không tốt. Phụ huynh nên cho trẻ ăn bữa phụ bằng trái cây, sữa tươi, sữa chua, các loại hạt không ướp muối, bánh quy nguyên cám, ít đường... Tránh đồ ăn vặt nhiều đường, muối, chất béo không lành mạnh như kẹo, bánh ngọt, nước ngọt, bim bim...

Uống đủ nước

Nước giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt, loại bỏ chất thải, bôi trơn khớp và các cơ quan hoạt động trơn tru. Trẻ bị mất nước nhẹ gây mệt mỏi, đau đầu, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến hiệu suất học tập. Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ dùng nước ngọt, nước có ga, khuyến khích bé mang theo bình nước lọc đi học, uống nước thường xuyên trong ngày, ngay cả khi chưa khát.

Trẻ ăn chín uống sôi

Bác sĩ Vân lưu ý thời điểm tựu trường, tuy thời tiết mát dần nhưng cả ba miền vào mùa mưa, độ ẩm cao, nguồn nước dễ bị nhiễm bẩn do ngập do mưa lũ, nên đồ ăn dễ hư hỏng cần bảo quản đúng cách để giữ giá trị dinh dưỡng. Trẻ hạn chế ăn uống ở vỉa hè, cổng trường. Thực phẩm không an toàn chứa vi khuẩn gây bệnh, dẫn đến ngộ độc, tiêu chảy, nôn mửa, đau bụng. Phụ huynh hướng dẫn cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.

Đình Lâm