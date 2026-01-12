Dấu hiệu cảnh báo sa ruột

Sa ruột là tình trạng cấp cứu y tế, thường gây sốt, đau dữ dội, đầy hơi, buồn nôn, táo bón, khó đi ngoài.

Sa ruột (thoát vị ruột) là tình trạng một đoạn ruột tụt khỏi vị trí bình thường, lồi ra qua lỗ hở hoặc điểm yếu xung quanh. Khi ruột bị chèn ép, nghẹt, nguồn máu có thể bị cắt đứt, gây tắc và tổn thương nghiêm trọng. Nếu không được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời, ruột sa có thể hoại tử, gây nhiễm trùng khoang bụng, viêm phúc mạc, dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và nguy cơ tử vong.

ThS.BS Đào Văn Minh, khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết có một số dấu hiệu sa ruột gồm:

Thoát vị xuống bìu ở nam giới, xảy ra khi quai ruột thoát vị qua lỗ bẹn sa xuống tận bìu, dẫn đến đau, sưng quanh tinh hoàn.

Thoát vị đùi tạo thành khối phồng ở đùi trên, khi quai ruột thoát vị sa qua ống đùi, nằm ngay dưới ống bẹn. Người bệnh thường đau đột ngột ở bẹn hoặc đùi, đau bụng, buồn nôn, nôn.

Thoát vị bẹn khi một phần ruột sa qua ống bẹn, người bệnh thấy khối phồng ở một bên xương chậu, lộ rõ hơn khi đứng, ho hoặc vận động gắng sức. Ruột sa gây bí bức, đau, khó chịu vùng bẹn, nhất là khi cúi, ho, nâng vật nặng.

Thoát vị rốn chủ yếu xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ruột thoát vị qua khe hở ở cơ thành bụng, tạo thành khối phồng gần rốn, gây đau và khó chịu, nhất là khi ho hoặc hoạt động gắng sức.

Thoát vị vết mổ xảy ra khi ruột lồi ra ngoài qua các cơ yếu ở bụng sau phẫu thuật. Người bệnh thấy khối u lồi gần vị trí vết mổ, lộ rõ hơn khi đứng hoặc ho, đau gần chỗ phình, buồn nôn, nôn, sốt, tim đập nhanh.

Thoát vị bịt là tình trạng ít gặp, khi ruột chui qua ống bịt, một ống giải phẫu nằm sâu trong khung chậu. Bệnh thường xảy ra ở phụ nữ lớn tuổi, thể trạng gầy nhỏ, có mô mỡ tiêu biến nên lỗ bịt mở rộng tạo điều kiện cho ruột thoát vị. Thoát vị bịt thường gây đau vùng chậu, lan xuống bẹn, đùi, nhưng không nhìn thấy khối phồng như các thoát vị khác nên khó phát hiện, dễ bỏ sót.

Bác sĩ Minh tư vấn cho người bệnh thoát vị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Minh cho biết sa ruột không thể tự khỏi, không thể điều trị nội khoa mà phải can thiệp bằng phẫu thuật. Người bệnh có thể được chỉ định siêu âm, chụp cắt lớp vi tính (CT) để chẩn đoán chính xác sa ruột. Tùy tình trạng, bác sĩ phẫu thuật nội soi hoặc mổ mở để giải phóng đoạn ruột tắc, nghẹt, đưa về đúng vị trí giải phẫu, tái tạo thành bụng hoặc đặt lưới che lỗ thoát vị để ngăn tái phát. Nếu đoạn ruột thoát vị đã hoại tử, bác sĩ cắt bỏ, nối lại ruột, rửa sạch ổ bụng và điều trị nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Minh khuyến cáo người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ sa ruột cần tới bệnh viện chuyên khoa để được khám, điều trị kịp thời. Không tự ấn các khối phồng vào bụng để làm xẹp. Nếu trẻ bỏ ăn, quấy khóc nhiều kèm xuất hiện các khối phồng trên cơ thể, lộ rõ hơn khi trẻ khóc, ho hoặc rặn, đau khi chạm vào, phụ huynh cần đưa trẻ tới bệnh viện khám.

Thanh Long