Dùng lưới nhân tạo vá ba lỗ thoát vị sa ruột

TP HCMÔng Việt, 65 tuổi, trải qua 5 lần phẫu thuật ở vùng bụng, nay bị sa ruột ba vị trí vùng bụng và bẹn, được bác sĩ đặt lưới nhân tạo gia cố.

Kết quả chụp CT 1975 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bệnh nhân có ba vị trí thoát vị sa ruột là ở vùng thành bụng 1/4 trên phải, đường kính cổ túi (chỗ thoát vị hẹp nhất) lớn gần 9 cm, kích thước khối thoát vị gần 13 cm. Vị trí thoát vị thứ hai là ở thành bụng vùng 1/4 dưới phải, đường kính cổ túi 3 cm, kích thước khối thoát vị hơn 9 cm và thoát vị bẹn phải tái phát kích thước nhỏ.

Ông Việt từng mổ ruột thừa, thoát vị bẹn, bị tắc ruột do ung thư đại tràng ngang phải mổ đưa hậu môn nhân tạo ra ngoài và cắt ruột, phục hồi lưu thông. Cách đây 10 năm, ông được phẫu thuật cắt đại trực tràng điều trị ung thư.

"Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một trường hợp có tiền sử phẫu thuật phức tạp và nhiều vị trí thoát vị ruột như ông Việt", bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói, thêm rằng các khối thoát vị có xu hướng phát triển, bụng người bệnh xuất hiện các khối phồng nhô cao bất thường cả khi đứng, nằm, ngồi. Nếu không được điều trị, người bệnh chịu đau đớn kéo dài, nguy cơ biến chứng nội tạng hoặc các mô bị kẹt chặt tại lỗ thoát vị hay nội tạng thoát vị ra ngoài. Tình trạng này có thể gây phù nề, gây thiếu máu nuôi, tắc ruột, hoại tử, nhiễm trùng.

Ông Việt được phẫu thuật nội soi bằng máy 3D/4K ICG Rubina. Bác sĩ dùng tấm lưới nhân tạo chuyên dụng đặt vào các vị trí lỗ hở do thoát vị nhằm gia cố, tăng cường sức bền cho thành bụng, nâng đỡ cấu trúc cơ bụng bị yếu. Quá trình phẫu thuật đặt lưới cho ông Việt gặp nhiều thách thức do có nhiều chỗ thoát vị, cần phải đưa nhiều trocar (dụng cụ trong phẫu thuật nội soi) vào cơ thể người bệnh. Người bệnh thấp bé, vị trí đặt các trocar quá gần nhau có thể ảnh hưởng đến vị trí đặt lưới và thao tác. Thêm nữa, ruột người bệnh dính nhiều do đã mổ nhiều lần trước đó.

Bác sĩ Quốc Thái (thứ 2 từ phải qua) phẫu thuật cho ông Việt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bước đầu, bác sĩ phẫu tích khối thoát vị vùng bẹn và đặt một lưới nhân tạo che phủ vùng bẹn. Sau đó gỡ dính ruột, bóc tách các khối thoát vị to phía trên, khâu phục hồi cân thành bụng (lớp mô liên kết bọc lấy các cơ và các tạng trong cơ thể), đặt tiếp hai lưới lớn che phủ hai vị trí thoát vị. Bác sĩ phải khâu lại cân cơ trước khi đặt lưới do cơ bụng người bệnh yếu. Cả hai tấm lưới được khâu cố định để đảm bảo độ vững chắc, tránh tái phát.

Sau phẫu thuật một ngày, ông Việt đi lại và ăn uống bình thường, không còn triệu chứng đau, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ thăm hỏi ông Việt sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị các bộ phận vùng bụng thường biểu hiện bằng khối phồng vùng bụng hoặc bẹn, to lên khi đứng lâu, ho, hoặc rặn. Người bệnh đau tức khi vận động, có cảm giác nóng ran, nặng nề vùng bẹn. Nam giới có thể sưng bìu.

Bác sĩ Thái lưu ý triệu chứng thoát vị có thể nhầm với bệnh lý sinh dục như xoắn tinh hoàn, tràn dịch tinh mạc... Người bệnh khi thấy có triệu chứng bất thường nghi ngờ thoát vị nên đến bệnh viện để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Thoát vị do nhiều nguyên nhân như quá trình lão hóa tự nhiên, yếu tố di truyền, chấn thương hoặc phẫu thuật vùng bụng. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ khác như người béo phì, người có sử dụng thuốc chứa corticoid, mô lành kém.

Tùy thuộc từng dạng thoát vị, bác sĩ phẫu thuật mổ mở hay phẫu thuật nội soi. Trong đó, phẫu thuật nội soi là phương pháp đang được áp dụng phổ biến vì có thể thực hiện cho mọi vị trí, xử lý cùng lúc nhiều vị trí thoát vị, ít xâm lấn, giảm đau sau mổ, thời gian nằm viện ngắn, giảm nguy cơ tái phát bệnh.

Quyên Phan