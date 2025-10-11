Dấu hiệu báo trước đau nửa đầu migraine

Nhìn thấy đốm sáng, vệt sáng như tia chớp, tê bì tay chân hay khó nói thoáng qua có thể xảy ra trước cơn đau nửa đầu migraine.

Đau nửa đầu migraine là một trong những rối loạn thần kinh mạn tính phổ biến. Triệu chứng gồm đau đầu dữ dội thường xuất hiện ở một bên đầu, có thể kéo dài 4-72 giờ, kèm cảm giác buồn nôn, nôn ói, sợ ánh sáng, tiếng động. Người bệnh dễ khởi phát cơn đau khi thay đổi thời tiết, mất ngủ hoặc căng thẳng kéo dài. Cơn đau thường có tính chất nhói theo nhịp mạch, tăng nặng khi vận động, có thể lan xuống cổ hoặc vùng quanh mắt gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

BS.CKII Thân Thị Minh Trung, Phó trưởng khoa Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khoảng 20-30% người bệnh đau nửa đầu xuất hiện triệu chứng thần kinh thoáng qua như nhìn thấy đốm sáng, vệt zigzag (những vệt sáng ngoằn ngoèo, hình răng cưa như tia chớp), mờ mắt, tê mặt, tê tay hoặc khó nói, xảy ra trước hoặc trong khi cơn đau đầu khởi phát.

Giai đoạn này thường khoảng 5-60 phút, sau đó biến mất khi cơn đau đầu chính khởi phát. Đây là giai đoạn quan trọng vì nếu được nhận diện sớm, người bệnh có thể dùng thuốc dự phòng giúp giảm mức độ và thời gian đau, theo bác sĩ Trung.

Bác sĩ Trung khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân gây đau nửa đầu migraine có thể liên quan đến sự thay đổi hoạt động của não, giãn nở bất thường của mạch máu não hoặc yếu tố di truyền. Các tác nhân như thiếu ngủ, căng thẳng, thay đổi nội tiết tố (nhất là ở phụ nữ), bỏ bữa, sử dụng rượu, cà phê hoặc phô mai cũng có thể làm khởi phát cơn đau.

Bác sĩ Minh Trung lưu ý dấu hiệu của migraine khá giống với thiếu máu não thoáng qua (TIA) hoặc đột quỵ nhẹ, do đó người bệnh, nhất là người trung niên hoặc có bệnh lý nền nên đến chuyên khoa Thần kinh khám. Bác sĩ chẩn đoán đau nửa đầu migraine chủ yếu dựa vào khai thác triệu chứng và loại trừ các nguyên nhân khác gây đau đầu. Trong trường hợp phức tạp, bác sĩ có thể chỉ định chụp MRI hoặc CT não để loại trừ tổn thương thực thể.

Hiện chưa có phương pháp điều trị dứt điểm bệnh này song có thể kiểm soát hiệu quả nếu người bệnh được chẩn đoán sớm và tuân thủ phác đồ. Điều trị gồm kiểm soát cơn đau cấp và dự phòng tái phátbằng các loại thuốc phù hợp. Để giảm giảm tần suất và mức độ cơn đau, người bệnh cũng cần ngủ đủ giấc, tránh bỏ bữa, duy trì lịch sinh hoạt điều độ, hạn chế caffeine, rượu bia và chất kích thích. Tập luyện nhẹ nhàng, thiền hoặc yoga hỗ trợ giảm căng thẳng và cải thiện tuần hoàn não.

Phượng Thy