Đau dưới ngực trái cảnh báo bệnh gì?

Đau dưới ngực trái có thể là dấu hiệu của một số bệnh đường tiêu hóa như khó tiêu, trào ngược dạ dày, ung thư đại trực tràng.

Vị trí của dạ dày, tuyến tụy và lá lách đều nằm dưới xương sườn trái, nên cơn đau dưới ngực trái có thể xuất phát từ vấn đề về đường tiêu hóa.

Khó tiêu

Khó tiêu là tình trạng khó chịu ở vùng bụng trên bên trái ngay dưới ngực, bụng trên bên phải hoặc cả hai bên. Nguyên nhân có thể do ăn quá nhiều, lo lắng, nhiễm trùng dạ dày... Triệu chứng gồm tức bụng sau khi ăn rất ít, đau giữa xương ức và rốn, cảm thấy buồn nôn, nóng rát hoặc đầy hơi.

Người bệnh nên ăn nhiều bữa nhỏ, kiểm soát căng thẳng để kiểm soát chứng khó tiêu nhẹ. Khó tiêu thường hết sau một hoặc hai tuần. Nếu các triệu chứng kéo dài hơn, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra.

Trào ngược dạ dày thực quản

Trào ngược dạ dày thực quản xảy ra khi các chất trong dạ dày trào ngược lên thực quản, có thể gây cảm giác nóng rát ở ngực, tức vùng dưới ngực trái, nhất là khi nằm. Bệnh kéo dài dẫn đến khó nuốt, đau họng hoặc ho.

Người bệnh có thể kiểm soát các triệu chứng của bệnh bằng cách tránh các món cay, béo, hạn chế ăn nhiều, nhất là gần giờ đi ngủ. Người bệnh nên đi khám nếu thay đổi lối sống không hiệu quả.

Hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích có thể đau bụng dữ dội hoặc âm ỉ, chướng bụng, cơn đau có thể lan lên vùng dưới ngực trái, kèm theo đầy hơi, tiêu chảy hoặc táo bón. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, hội chứng ruột kích thích có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi lối sống, chế độ ăn uống.

Đau bụng dưới ngực trái có thể do một số bệnh tiêu hóa. Ảnh: Anh Chi

Viêm tụy

Viêm tụy xảy ra khi các tế bào trong tuyến tụy bị kích thích dẫn đến viêm. Nguyên nhân chủ yếu gồm sỏi mật, uống quá nhiều rượu, nhiễm trùng. Người bệnh viêm tụy thường có các biểu hiện như đau, căng tức vùng bụng trên, khó chịu kéo dài hoặc đau dữ dội sau ăn, một số trường hợp có thể sốt, buồn nôn, nôn mửa hoặc sụt cân.

Để kiểm soát các triệu chứng viêm tụy, bác sĩ thường chỉ định cho người bệnh sử dụng thuốc giảm đau, truyền dịch tĩnh mạch, phẫu thuật hoặc nội soi tùy nguyên nhân gây viêm.

Lá lách to

Lá lách nằm ngay dưới khung xương sườn trái, nếu kích thước cơ quan này to bất thường có thể gây đau ở vùng bụng trên bên trái, lan dần đến vai trái hoặc lưng. Người có lá lách to thường cảm thấy nhanh no sau khi ăn. Lá lách to có thể do bệnh lý tiềm ẩn gây ra như nhiễm trùng, bệnh gan, ung thư hoặc rối loạn máu.

Nếu gặp các triệu chứng tương tự nêu trên, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để khám và điều trị phù hợp, xác định nguyên nhân khiến lá lách to.

