Đau đầu kèm tê mặt có phải dấu hiệu đột quỵ?

Gần đây, tôi hay bị đau đầu kèm tê nhẹ nửa mặt, có khi tê cả môi và tay. Cơn đau xuất hiện đột ngột rồi hết sau vài giờ có phải do đột quỵ? (Thùy Nhung, Gia Lai)

Trả lời:

Đau đầu kèm tê mặt có thể do nhiều nguyên nhân từ lành tính đến nguy hiểm. Đau đầu kèm tê mặt có thể liên quan đến đau nửa đầu migraine, rối loạn thần kinh cảm giác sau chấn thương hoặc bệnh lý dây thần kinh sinh ba (trigeminal neuralgia). Những bệnh này có thể gây cảm giác tê, châm chích, đau nhói nửa mặt, nhưng không kèm yếu liệt tay chân như đột quỵ. Stress, lo âu kéo dài dẫn cũng có các triệu chứng tương tự.

Nếu đau đầu xuất hiện thoáng qua, kèm theo tê môi, tê tay, yếu một bên cơ thể hoặc nói khó, nhìn mờ... có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) - tiền đột quỵ. Các triệu chứng này thường kéo dài vài phút đến một giờ rồi tự hết khiến người bệnh bỏ qua.

Người bệnh điều trị đau đầu bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, xác định chính xác nguyên nhân. Bác sĩ thường chỉ định chụp MRI 3 Tesla - hệ thống giúp phát hiện sớm tổn thương nhỏ ở mô mềm, mạch máu não, dây thần kinh; đo điện cơ (EMG) để đánh giá dẫn truyền thần kinh mặt và tay. Các kỹ thuật này được thực hiện phối hợp, giúp chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh - mạch máu não, từ đó can thiệp kịp thời.

Nếu nguyên nhân là rối loạn dẫn truyền thần kinh hoặc co cứng cơ mặt sau đột quỵ, bác sĩ có thể chỉ định tiêm botox điều trị co cứng cơ, kết hợp kích thích từ trường xuyên sọ (rTMS) - công nghệ dùng sóng điện từ điều hòa hoạt động vùng não tổn thương, cải thiện cảm giác và phục hồi chức năng vận động. Đây là liệu pháp đa mô thức được ứng dụng phổ biến trong điều trị các bệnh lý thần kinh, hỗ trợ người bệnh giảm triệu chứng, rút ngắn thời gian hồi phục.

Để phòng ngừa đột quỵ, bạn nên kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu. Tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và tránh stress kéo dài. Bổ sung thực phẩm giàu omega-3, vitamin nhóm B, các tinh chất tự nhiên như blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) góp phần tăng tuần hoàn máu não, giảm stress oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào thần kinh.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh

Trung tâm Khoa học Thần Kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM