6 đồ uống giảm nguy cơ đột quỵ

Một số thức uống như nước lọc, sữa, trà xanh, nước ép trái cây, cà phê nếu sử dụng hợp lý có thể giảm nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ là bệnh lý thần kinh nguy hiểm, xảy ra khi mạch máu não tắc nghẽn hoặc vỡ. Khi đó, các tế bào não chết hàng loạt do không được cung cấp máu chứa dinh dưỡng và oxy.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Minh Đức, Trưởng Khoa Thần kinh, Trung Tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết 80% trường hợp đột quỵ có thể phòng ngừa được bằng thực hành lối sống khoa học, dinh dưỡng hợp lý và kiểm soát tốt các bệnh lý nền.

Một số loại nước uống góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ đột quỵ, nhất là ở người có sẵn các bệnh nền liên quan.

Nước lọc: Một người trưởng thành nên uống trung bình 1,8-2,2 lít nước lọc mỗi ngày để tránh mất nước. Mất nước làm máu đặc hơn, khó lưu thông máu lên não, dễ vón cục hơn và làm tăng nguy cơ tắc nghẽn các mạch máu. Uống đủ nước giúp lưu thông máu tốt hơn.

Người có mức độ hoạt động, tập luyện cao hoặc thường làm việc ngoài trời nắng nên uống nhiều nước hơn.

Nước ép trái cây không hoặc ít đường: Trái cây có hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Các dưỡng chất này hỗ trợ bảo vệ não và mạch máu, giảm nguy cơ đột quỵ. Trong đó táo và lê rất giàu hợp chất quercetin có thể ngăn ngừa cục máu đông, thư giãn động mạch và cải thiện lưu lượng máu.

Nên uống nước trái cây tươi, nguyên chất, không nên chọn nước trái cây quá ngọt, đóng hộp, không thêm nhiều đường và các chất làm ngọt nhân tạo.

Nước ép rau củ: Rau củ rất giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất. Nước ép từ chúng giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol trong máu, hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông. Uống nước ép từ cần tây, dưa chuột, cải xoăn, bông cải xanh, rau thơm... mang đến nhiều lợi ích.

Trà xanh: Các chất chống oxy hóa mạnh trong trà xanh góp phần bảo vệ não khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm nguy cơ đột quỵ do xuất huyết não. Các polyphenol gồm catechin và epicatechin có tác dụng chống viêm, chống đông máu, ngăn ngừa các bệnh mạch máu.

Cà phê: Uống một lượng cà phê vừa đủ, không quá 400 mg caffeine mỗi ngày, có lợi cho sức khỏe não bộ, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ não. Thành phần trong cà phê làm thay đổi lưu lượng máu, góp phần ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Axit chlorogenic trong cà phê làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường - yếu tố dẫn đến đột quỵ.

Không nên uống cà phê vào chiều, tối để tránh mất ngủ, mệt mỏi, uể oải. Người mắc bệnh tim, huyết áp hay bị co giật cũng không nên uống nhiều cà phê.

Cà phê chứa axit chlorogenic có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Đồ uống giàu canxi: Sữa bò, sữa từ các loại hạt như đậu nành, mầm gạo, hạnh nhân, hạt điều hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể, phòng ngừa đột quỵ. Nên chọn các loại sữa ít đường, tách béo hoặc ít béo.

Một số hoạt chất thiên nhiên như từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể cải thiện máu lên não, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa thần kinh, giảm nguy cơ đột quỵ, đau đầu, mất ngủ.

Bác sĩ Minh Đức khuyến cáo để phòng ngừa đột quỵ, cần ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng ổn định, thường xuyên vận động, tránh bia rượu, thuốc lá, thực phẩm nhiều chất béo, đường. Khám sức khỏe và tầm soát đột quỵ định kỳ giúp sớm phát hiện các bất thường (nếu có). Các kỹ thuật, máy móc hiện đại như chụp cộng hưởng từ MRI 3 Tesla, chụp CT 768 lát cắt, chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu chuyên sâu giúp tầm soát, phát hiện những bất thường nhỏ nhất, ngăn ngừa đột quỵ.

Anh Minh