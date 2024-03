Đau đầu gối cảnh báo bệnh gì?

Đau khớp gối có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý, chấn thương hoặc tình trạng thể chất bất thường, cần khám và điều trị sớm.

Đau khớp gối là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp ở nhiều lứa tuổi. ThS.BS.CKI Đinh Phạm Thị Thúy Vân, khoa Nội cơ xương khớp, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đau đầu gối không chỉ do thoái hóa mà còn có thể là dấu hiệu của nhiều vấn đề về sức khỏe, thường được chia thành hai nhóm là do chấn thương và không do chấn thương.

Nguyên nhân do chấn thương có thể bắt nguồn từ tổn thương ở dây chằng. Tình trạng này thường gặp ở người chơi các môn thể thao đòi hỏi phải chạy nhảy, vặn xoắn đầu gối nhiều và đột ngột như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền...

Ngoài ra, đau đầu gối có thể là dấu hiệu của gãy xương, xảy ra sau té ngã, tai nạn. Với người cao tuổi, gãy xương đầu gối có nhiều khả năng là hậu quả của loãng xương. Tình trạng này làm xương yếu đi, rất dễ gãy dù chỉ va đập hoặc bị một lực nhẹ tác động.

Bác sĩ Vân kiểm tra tình trạng khớp gối của người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhóm nguyên nhân không do chấn thương có thể đến từ các bệnh lý dưới đây.

Thoái hóa khớp gối với các triệu chứng như đau và khó chịu, nghe lụp cụp bên trong khớp gối khi lên xuống cầu thang. Trường hợp nặng, người bệnh khó đi lại, đứng lên ngồi xuống, thậm chí phải ngồi xe lăn, biến dạng trục chân...

Gout có triệu chứng là sưng nóng đỏ đau, không chỉ ở khớp ngón chân cái mà cũng có thể xuất hiện ở khớp gối, ngón tay, cổ chân, cổ tay... Đặc biệt, bệnh thường có xu hướng khởi phát theo từng đợt.

Viêm khớp dạng thấp chủ yếu gây sưng đau các khớp bàn tay, cổ tay, ngón tay và các khớp nhỏ. Tuy nhiên, các triệu chứng bệnh vẫn có thể xảy ra ở khớp gối. Người lớn tuổi bị viêm khớp dạng thấp có thể xuất hiện tình trạng sưng nóng tái phát nhiều lần ở đầu gối, gây khó chịu kéo dài.

Viêm gân, viêm bao hoạt dịch cũng có thể gây đau khớp gối. Người bệnh nên đến bác sĩ khám nếu đau khi nhấn vào gối hoặc xung quanh đầu gối sưng lên.

Nguyên nhân không do bệnh lý như thừa cân béo phì cũng gây đau khớp gối phổ biến. Lúc này, trọng lượng dư thừa đè ép lên khớp gối gây đau khi đi bộ, lên xuống cầu thang. Người thừa cân quá mức, đứng lâu cũng có thể gây đau khớp gối. Thừa cân béo phì cũng tác động xấu lên hệ cơ xương khớp qua cơ chế viêm. Ngoài ra, người gặp phải tình trạng lỏng lẻo đa khớp cũng có nguy cơ đau khớp gối cao hơn.

Hình X-quang cho thấy thoái hóa làm mòn sụn khớp, làm cho hai đầu xương ở khớp cọ xát vào nhau khi người bệnh chuyển động gây đau gối. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các phương pháp điều trị đau đầu gối khác nhau tùy vào nguyên nhân. Với nhóm nguyên nhân bệnh lý, khi ở giai đoạn nhẹ và vừa, người bệnh được điều trị nội khoa bằng thuốc theo đường uống hoặc tiêm, kết hợp với tập vật lý trị liệu nếu cần thiết. Nếu bệnh đã phát triển đến giai đoạn nặng hoặc đau gối do chấn thương, bác sĩ cân nhắc phẫu thuật để khôi phục khả năng vận động.

Bác sĩ Vân cho biết đau gối có thể khỏi nếu được phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách. Do đó, người bệnh nên đến gặp bác sĩ nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở khớp gối, nhất là nhóm người có nguy cơ cao như người lớn tuổi, thừa cân béo phì, vận động viên, người lao động nặng.

Phi Hồng