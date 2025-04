Đau đầu do co thắt mạch máu nên ăn và kiêng gì?

Tôi được chẩn đoán đau đầu vận mạch, triệu chứng nặng hơn khi thời tiết thay đổi, nóng bức. Nên ăn và kiêng gì để cải thiện triệu chứng này? (Quốc Bảo, TP HCM)

Trả lời:

Đau đầu vận mạch là tình trạng đau đầu do sự co thắt mạch máu ở vùng đầu, thái dương hoặc sọ não. Nguyên nhân có thể là do chất kích thích, thay đổi thời tiết hoặc áp suất không khí thay đổi. Cơn đau thường đến đột ngột, kéo dài tùy mức độ.

Chế độ ăn uống khoa học góp phần kiểm soát các cơn đau. Bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng, vitamin, chất chống viêm.

Rau lá xanh: Rau cải xoăn, rau chân vịt, rau cải rổ, củ cải, bông cải xanh... chứa hàm lượng magie, axit folic, vitamin B6 và vitamin B12 cao, hỗ trợ làm dịu căng thẳng thần kinh, duy trì hoạt động của não.

Ngũ cốc nguyên hạt: Carbohydrate (carbs) có trong các loại ngũ cốc nguyên hạt như diêm mạch, lúa mạch, kiều mạch, yến mạch, bánh mì nguyên hạt... hỗ trợ cân bằng glycogen dự trữ trong não, cung cấp năng lượng, kiểm soát đường trong máu, từ đó hạn chế đau đầu vận mạch do tăng, giảm đường huyết hay thiếu glycogen.

Các loại đậu, hạt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, tốt cho hệ tuần hoàn não. Ảnh: Đình Diệu

Thực phẩm giàu omega-3: Axit béo omega-3 là EPA và DHA có tác dụng chống viêm, hỗ trợ sức khỏe não, cải thiện triệu chứng đau đầu vận mạch. Người bệnh đau đầu vận mạch nên cân nhắc thêm các thực phẩm giàu omega-3 như cá béo, hàu, trứng cá, ngũ cốc và quả hạch... vào thực đơn hàng ngày.

Bạn cần hạn chế món ăn chứa nhiều chất kích thích hoặc gây viêm dưới đây vì có thể làm cơn đau đầu nghiêm trọng.

Thực phẩm chế biến sẵn: Thịt nguội, cá hộp, xúc xích, gà rán, mì gói... thường ít dinh dưỡng, nhiều calo rỗng, chứa các hợp chất có khả năng gây viêm.

Rượu bia: Đồ uống có cồn là tác nhân khiến hệ miễn dịch giải phóng các hợp chất gây viêm, từ đó dẫn đến đau đầu, buồn nôn, nôn ói và một số vấn đề khác.

Thực phẩm chứa nhiều chất phụ gia: Chất tạo ngọt, bột ngọt, đường tinh luyện... tác động không tốt tới sức khỏe tổng thể và não bộ. Người bệnh nên chọn cách chế biến tối giản, hạn chế thêm chất phụ gia vào món ăn.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, bạn cần uống đủ 2,2-2,5 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn. Bổ sung tinh chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể cải thiện tuần hoàn máu não, hỗ trợ giảm triệu chứng đau đầu, nhất là cơn đau do stress, căng thẳng. Tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc góp phần tăng cường sức khỏe thần kinh.

BS.CKI Nguyễn Phương Trang

Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM