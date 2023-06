Đau đầu có nên uống thuốc bổ não không?

Mẹ tôi 63 tuổi, thường bị đau đầu, nhất là những khi thời tiết thay đổi.

Bác sĩ cho tôi hỏi mẹ tôi có thể uống thuốc bổ não để giảm tình trạng này, tăng cường các chức năng của não được không? (Thúy An, Sóc Trăng)

Trả lời:

Đau đầu là tình trạng rất thường gặp, nhất là ở người lớn tuổi. Hầu hết mọi người đều bị đau đầu ít nhất một hay nhiều lần trong đời. Một số người có thể đau đầu, đau nửa đầu do thời tiết thay đổi, căng thẳng, mắc các bệnh lý về thần kinh... Cuộc sống hiện đại bận rộn, nhiều áp lực cũng khiến cho nhiều người bị đau đầu, suy nhược thần kinh.

Bạn chia sẻ mẹ của bạn thường bị đau đầu, nhất là khi thời tiết thay đổi, nhưng chưa rõ bà đã thăm khám bác sĩ hay chưa. Điều này giúp loại trừ các bệnh lý thần kinh tiềm ẩn để có biện pháp điều trị phù hợp. Trường hợp cơn đau chủ yếu do các yếu tố ngoại cảnh như tác động của thời tiết, áp lực công việc hay thiếu ngủ thì thường không đáng nghiêm trọng, mẹ của bạn có thể áp dụng một số biện pháp giảm đau như ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, tránh để đầu óc căng thẳng, thư giãn...

Nhiều người bị đau đầu và tự cho là do tuần hoàn máu não kém, nhất là người lớn tuổi. Với tâm lý này, người bệnh tự mua dùng các thuốc được giới thiệu là giúp bổ não, tăng cường máu lên não để giảm tình trạng khó chịu. Nếu đúng bệnh là do tuần hoàn máu não kém, các thuốc có tác dụng thúc đẩy lưu thông máu não có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh. Khi máu lưu thông tốt, tình trạng đau đầu, đau nửa đầu có thể giảm bớt. Tuy vậy, người bệnh vẫn cần được thăm khám để bác sĩ chỉ định thuốc phù hợp.

Nên uống thuốc bổ não theo tư vấn của bác sĩ. Ảnh: Freepik

Một số loại thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiết xuất từ thiên nhiên như blueberry (việt quất), ginkgo (bạch quả)... có thể hỗ trợ chống lại gốc tự do, điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất cần thiết cho cơ quan này, giảm đau đầu. Tuy nhiên, thuốc bổ não hay các thuốc gì dùng để điều trị bệnh thần kinh như đau đầu, mất ngủ có nhiều loại, các dưỡng chất và tác dụng khác nhau, phù hợp với từng trường hợp. Do đó, uống thuốc phải đúng bệnh, chứ không được sử dụng vô tội vạ. Nếu tình trạng đau đầu do các bệnh lý như phình hay dị dạng mạch máu não, u não, viêm màng não, đột quỵ... thì uống thông thường không có tác dụng.

Lạm dụng các thuốc trị đau đầu hay thuốc bổ não có thể không tốt cho sức khỏe, gây ra tác dụng phụ như đau bụng, buồn nôn, đánh trống ngực, tiêu chảy, mất ngủ, làm cho tình trạng đau đầu trở nặng hơn... Người bị cao huyết áp, từng bị đột quỵ nên cẩn trọng khi dùng thuốc bổ não.

Người thường xuyên có triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu, chóng mặt, choáng váng, suy giảm trí nhớ... nên thăm khám bác sĩ. Một số triệu chứng đi kèm với đau đầu như giảm thị lực, nôn ói... còn là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ. Với tình trạng mẹ của bạn, tốt nhất, bà nên thăm khám bác sĩ để được tư vấn các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thuốc giảm đau đầu hay thuốc bổ não phù hợp với tình trạng bệnh, tần suất sử dụng. Những người trẻ cũng nên hạn chế thói quen tự ý sử dụng thuốc giảm đau. Tốt nhất, nhóm người này nên thay đổi lối sống lành mạnh, giảm bớt công việc, tránh căng thẳng để "giảm tải" cho bộ não.

ThS.BS.CKII Phạm Ngọc Danh Khoa

Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM