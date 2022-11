Đau cổ bên trái do đâu?

Căng cơ, viêm, dây thần kinh cổ bị chèn ép, gặp chấn thương, vẹo cổ cấp tính, gãy cổ… là những nguyên nhân gây đau cổ bên trái.

Cổ là một bộ phận quan trọng của cơ thể, giúp đầu có khả năng di chuyển, linh hoạt trong sinh hoạt hàng ngày. Trong cổ chứa tủy sống cổ, cơ và các mạch máu chính cung cấp cho toàn bộ cơ thể.

Do tính chất công việc, nhiều người bị đau cổ, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Đau bên trái cổ thường xảy ra do căng cơ khi ngủ sai tư thế. Tuy nhiên, đau cổ bên trái dữ dội hoặc dai dẳng có thể là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh lý nguy hiểm.

Dưới đây là những nguyên nhân chính gây đau cổ bên trái.

Viêm

Viêm là một phản ứng của cơ thể khi gặp chấn thương hoặc nhiễm trùng. Viêm cổ có thể gây đau, sưng, cứng, tê. Bác sĩ thường kê đơn thuốc chống viêm để khắc phục tình trạng này.

Căng cơ

Nếu dành hàng giờ ngồi làm việc với máy tính, nghe điện thoại ở khu vực giữa tai và vai có thể gây căng cơ cổ, dẫn đến đau ở bên trái cổ. Căng cơ cổ có thể khắc phục bằng cách nghỉ ngơi tại nhà, chườm đá.

Dây thần kinh cổ bị chèn ép

Chèn ép dây thần kinh xảy ra khi một dây thần kinh ở cổ bị kích thích trong quá trình phân nhánh ra khỏi tủy sống. Nếu dây thần kinh nằm ở bên trái có thể gây tê và đau ở vai trái. Người bệnh có thể chườm đá hoặc chườm nóng lên vùng bị cổ bị đau, dùng thuốc giảm đau, giãn cơ, tránh co thắt cơ theo chỉ định của bác sĩ.

Vẹo cổ cấp tính

Chứng vẹo cổ cấp tính xảy ra khi các cơ ở cổ đột ngột co thắt, khiến đầu vẹo sang một bên. Tình trạng này thường gây đau ở một bên cổ khi ngủ, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Nằm ngủ sai tư thế hoặc ở ngoài trời khi nhiệt độ hạ thấp cũng dễ dẫn đến vẹo cổ. Các bài tập kéo, kéo giãn và xoa bóp có thể giúp giảm đau do vẹo cổ cấp tính.

Dân văn phòng làm việc nhiều với máy tính nhiều nguy cơ bị đau cổ. Ảnh: Freepik

Gãy cổ

Gãy cổ thường xảy ra ở các vận động viên do va chạm mạnh khi tập thể thao, chấn thương sau ngã, tai nạn giao thông. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị tổn thương tủy sống.

Thoái hóa đĩa đệm cổ

Đĩa đệm cổ là bộ phận nằm ở giữa các xương trong đốt sống giúp bảo vệ xương. Bên ngoài mỗi đĩa đệm là một cấu trúc cứng chắc bảo vệ tủy sống. Theo thời gian, đĩa đệm ở cổ có thể trở nên kém linh hoạt. Tình trạng xơ hóa đĩa đệm có thể dẫn đến đau cổ bên trái. Ngoài đau cổ, thoát vị đĩa đệm cổ có thể gây tê, yếu hoặc ngứa ran lan xuống cánh tay.

Viêm màng não

Bệnh lý này thường do virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng gây ra. Người bệnh có thể bị đau, cứng cổ, đau đầu. Viêm màng não do vi khuẩn không được điều trị có thể dẫn đến sưng não và co giật.

Viêm khớp dạng thấp

Đây là một bệnh viêm nhiễm làm hỏng lớp niêm mạc của khớp, gây đau, cứng, tê và yếu cơ. Bệnh nhân có thể bị đau, cứng cổ bên trái hoặc bên phải.

Ngoài các nguyên nhân trên, bệnh loãng xương, đau cơ xơ hoá, hẹp ống sống, đau tim, cột sống có khối u, tật vẹo cổ bẩm sinh... là những yếu tố nguy cơ gây đau cổ bên trái. Nếu cảm thấy đau ở bên trái cổ kéo dài hơn một tuần, không đáp ứng với điều trị, người bệnh cần đi khám sớm. Bác sĩ có thể thực hiện các xét nghiệm sàng lọc, chụp tia X, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT).

Tuỳ vào tình trạng đau cổ, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp với bệnh nhân bị đau cổ bên trái. Khi phát hiện các triệu chứng đau, cứng cổ mức độ nhẹ, người bệnh có thể chườm nóng hoặc tắm vòi sen nước nóng 20 phút trong 2-3 ngày. Sau đó, chườm đá 10-20 phút nhiều lần mỗi ngày.

Người bị đau cổ bên trái có thể thực hiện các động tác vươn vai nhẹ nhàng, xoa bóp, ngủ với gối cổ, dùng thuốc chống viêm, thay đổi tư thế khi đứng, ngồi, đi bộ, điều chỉnh ghế để mắt nhìn thẳng vào màn hình máy tính, tập vật lý trị liệu... nhằm giảm triệu chứng đau.

Minh Thúy (Theo Healthline, Medical News Today)