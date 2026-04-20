Đau bụng dưới xương sườn phải là bệnh gì?

Đau tức vùng dưới xương sườn phải có thể xuất phát từ các cơ quan tiêu hóa và lân cận như gan, túi mật, tuyến tụy, thận phải và ruột.

Chấn thương hoặc tổn thương vùng xương sườn bên phải như căng cơ, bầm tím hoặc gãy xương sườn có thể gây đau dữ dội tại khu vực này. Cơn đau thường có tính chất nhói và tăng lên khi chạm vào, vận động hoặc hít thở sâu. Một số vấn đề tiêu hóa cũng có thể góp phần gây đau vùng xương sườn phải.

Các bệnh lý về túi mật

Nguyên nhân gây đau dưới xương sườn bên phải thường liên quan đến sỏi mật hoặc viêm túi mật. Túi mật là cơ quan lưu trữ và cô đặc dịch mật do gan sản xuất, có vai trò hỗ trợ tiêu hóa chất béo.

Sỏi mật hình thành khi các thành phần trong dịch mật kết tinh lại, tạo thành sỏi trong túi mật. Khi sỏi lớn dần hoặc di chuyển, chúng có thể gây tắc nghẽn dòng chảy dịch mật, dẫn đến viêm túi mật và gây đau vùng hạ sườn phải. Cơn đau có thể lan lên vai hoặc vùng lưng phải.

Các yếu tố nguy cơ hình thành sỏi mật bao gồm béo phì, rối loạn chuyển hóa, thay đổi nội tiết và chế độ ăn không cân đối.

Phần lớn sỏi mật không gây triệu chứng và không cần điều trị. Tuy nhiên, khi sỏi gây biến chứng hoặc triệu chứng rõ rệt, bác sĩ có thể chỉ định điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật cắt túi mật nhằm phòng ngừa tái phát và biến chứng nhiễm trùng như sốt, rét run.

Đau vùng hạ sườn phải cũng có thể gặp trong một số bệnh lý khác như viêm gan, ung thư túi mật hoặc bệnh lý tuyến tụy. Viêm tụy là tình trạng viêm cấp hoặc mạn tính của tuyến tụy, thường gây đau dữ dội vùng thượng vị (trên rốn), có thể lan ra sau lưng, kèm buồn nôn, nôn và sốt. Nguyên nhân thường gặp gồm sỏi mật, lạm dụng rượu và rối loạn chuyển hóa.

Các vấn đề về tiêu hóa

Vùng bụng trên bên phải chứa nhiều cơ quan thuộc hệ tiêu hóa, do đó các cơn đau, khó chịu hoặc co thắt tại khu vực này có thể liên quan đến rối loạn tiêu hóa.

Chứng khó tiêu là tình trạng khó chịu vùng bụng trên, có thể xuất hiện bên phải, bên trái hoặc cả hai bên, kèm buồn nôn, đau vùng thượng vị, đầy hơi và cảm giác nóng rát. Nguyên nhân thường liên quan đến ăn quá no, căng thẳng, nhiễm Helicobacter pylori hoặc các bệnh lý dạ dày. Việc chia nhỏ bữa ăn, hạn chế thực phẩm nhiều chất béo và kiểm soát căng thẳng có thể giúp cải thiện triệu chứng.

Táo bón có thể gây đau hoặc khó chịu vùng bụng, kèm đầy hơi và chướng bụng. Nguyên nhân thường liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ, uống ít nước và ít vận động. Một số bệnh lý như viêm ruột, đái tháo đường hoặc rối loạn thần kinh cũng có thể làm tăng nguy cơ táo bón mạn tính.

Hội chứng ruột kích thích (IBS) và bệnh viêm ruột (IBD) như bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng có thể gây đau bụng, đầy hơi và rối loạn tiêu hóa. Trong IBD, người bệnh có thể xuất hiện tiêu chảy kéo dài, đôi khi có máu hoặc chất nhầy trong phân.

Viêm dạ dày là tình trạng viêm niêm mạc dạ dày, thường liên quan đến nhiễm H. pylori, sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) hoặc rượu bia. Bệnh gây đau vùng thượng vị, buồn nôn, nôn, ợ hơi hoặc đầy bụng.

Viêm ruột thừa gây đau bụng, thường khởi phát quanh rốn rồi khu trú xuống hố chậu phải, đau tăng khi vận động hoặc ho. Đây là tình trạng cấp cứu ngoại khoa, thường cần phẫu thuật cắt ruột thừa để tránh biến chứng viêm phúc mạc.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)