Đặt stent xử lý túi phình mạch máu não cho người phụ nữ

TP HCMBà Tình, 55 tuổi, mất ngủ, ù tai kéo dài, chụp MRI sọ não ghi nhận một túi phình ở động mạch cảnh trong trái, được bác sĩ đặt stent can thiệp.

BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân có túi phình động mạch cảnh trong kích thước 8,0x7,3 mm, cổ túi khoảng 6,4 mm là phình kích thước lớn, phần cổ rộng, bờ không đều nguy cơ vỡ cao. Bác sĩ chỉ định can thiệp bằng stent thay đổi dòng chảy cho người bệnh.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ Hoàn và êkíp theo dõi toàn bộ hệ thống mạch máu não trên màn hình, song song đó bơm thuốc cản quang vào lòng mạch. Kỹ thuật này giúp bác sĩ nhìn rõ đường đi của mạch máu cũng như hình dạng, kích thước và cổ túi phình. Từ động mạch đùi, ống thông được đưa ngược dòng lên động mạch cảnh trong trái.

Bác sĩ Hoàn (trái) cùng êkíp đặt stent thay đổi dòng chảy điều trị túi phình mạch máu não cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi xác định đúng vị trí và cấu trúc túi phình, bác sĩ Hoàn đặt stent thay đổi dòng chảy qua cổ túi phình. Stent hoạt động như một khung lưới kim loại đặc biệt, giúp dòng máu đi thẳng theo trục mạch chính, giảm mạnh lượng máu chảy xoáy vào trong túi phình và làm túi phình xẹp lại theo thời gian. Theo bác sĩ Hoàn, phương pháp đặt stent thay đổi dòng chảy là phương pháp bảo tồn được dòng máu nuôi não, không cần phẫu thuật mở sọ, giảm nguy cơ vỡ túi phình về lâu dài.

Hậu phẫu, bà Tình tỉnh táo, xuất viện và cần dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép trong ít nhất 6 tháng. Đây là giai đoạn stent chưa được lớp nội mạc mạch máu bao phủ hoàn toàn, nguy cơ hình thành cục máu đông bám vào bề mặt stent vẫn còn. Dùng phối hợp thuốc kháng kết tập tiểu cầu giúp hạn chế hiện tượng huyết khối trong lòng stent, hỗ trợ dòng máu lưu thông ổn định, an toàn cho não.

Sau 6 tháng, khi stent đã dần hòa nhập với thành mạch và nguy cơ huyết khối giảm, bác sĩ sẽ đánh giá hình thái túi phình, tình trạng dòng chảy. Tùy đáp ứng điều trị, người bệnh có thể được cân nhắc chuyển sang duy trì thuốc kháng kết tập tiểu cầu đơn nhằm tiếp tục bảo vệ stent, đồng thời giảm nguy cơ tác dụng phụ do dùng thuốc kéo dài.

Túi phình mạch máu não có đặc điểm chung là diễn biến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng khiến người bệnh khó nhận biết. Nhiều trường hợp phát hiện khi túi phình đã vỡ, gây xuất huyết não nguy hiểm. Theo bác sĩ Hoàn, bệnh lý này có thể được phát hiện sớm thông qua khám sức khỏe, tầm soát bằng chụp MRI sọ não mạch não không tiêm thuốc tương phản. Dựa trên kích thước, hình dạng, vị trí túi phình, bác sĩ đánh giá nguy cơ vỡ để chỉ định can thiệp kịp thời hoặc theo dõi định kỳ.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi