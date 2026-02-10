Đặt lưới nhân tạo chữa thoát vị bẹn cho cụ ông

TP HCMCụ Bé, 95 tuổi, thoát vị bẹn trái 10 năm, nay ruột sa nghẹt gây đau bụng dữ dội, được bác sĩ phẫu thuật đặt tấm lưới nhân tạo gia cố.

10 năm qua, mỗi khi khối phồng vùng bẹn gây đau, cụ Bé thường xoa và đẩy nhẹ để khối thoát vị có thể trở lại ổ bụng. Gần đây, khối này tăng kích thước, ruột sa xuống nhiều, cơn đau nặng hơn kèm căng tức, siêu âm tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thoát vị bẹn trái, cổ túi thoát vị rộng khoảng 15 mm. Khối thoát vị là đại tràng, kích thước 52x37 mm, thành ruột còn tín hiệu mạch máu nhưng có thâm nhiễm mỡ xung quanh. BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, chẩn đoán người bệnh bị thoát vị bẹn nghẹt, đại tràng chậu hông chui vào túi thoát vị.

Các bác sĩ hội chẩn, chỉ định phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo để gia cố thành bụng, đẩy đoạn ruột đang mắc kẹt tại lỗ thoát vị trở lại ổ bụng, ngăn nguy cơ tái phát và sa nghẹt trong tương lai.

Đây là ca phẫu thuật nhiều thách thức do người bệnh lớn tuổi, thành bụng mỏng, các mô bị xơ hóa nhiều, bóc tách có thể làm tổn thương bàng quang hoặc ruột, theo bác sĩ Thái. Người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ trong và hậu phẫu cao do tác động của gây mê.

Bác sĩ Thái (thứ 2, từ phải qua) đang thực hiện phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi xâm lấn tối thiểu, giảm đau, hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Êkíp giảm sử dụng các thuốc giảm đau mạnh, phòng tránh gây lú lẫn cũng như suy hô hấp ở người cao tuổi, thao tác phẫu thuật nhanh, chính xác nhằm giảm thời gian gây mê. Êkíp bóc tách giải phóng hoàn toàn túi thoát vị, sau đó đặt tấm lưới nhân tạo che phủ toàn bộ vùng bẹn yếu.

Hậu phẫu, cụ Bé hồi phục tốt, không đau, có thể đi lại sau 24 giờ, ăn uống bình thường, xuất viện ngay sau đó.

Cụ Bé được điều dưỡng tập đi lại sau phẫu thuật đặt tấm lưới nhân tạo ngăn thoát vị tái phát. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoát vị bẹn phổ biến, nam mắc nhiều hơn nữ. Ở giai đoạn nhẹ, thoát vị bẹn có thể gây đau tức vùng bẹn khi đứng lâu, ho, rặn hoặc gắng sức, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giảm chất lượng cuộc sống. Nhiều người vì chủ quan hoặc ngại phẫu thuật nên trì hoãn điều trị, làm tăng nguy cơ biến chứng.

Bệnh liên quan đến nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, yếu tố di truyền, tình trạng tăng áp lực ổ bụng kéo dài do ho mạn tính, táo bón.

Để phòng ngừa, bác sĩ Thái khuyến cáo mỗi người nên ăn thực phẩm giàu chất xơ, bổ sung rau xanh, trái cây, uống đủ nước để tránh táo bón. Hạn chế rượu bia, thuốc lá, tránh các hoạt động làm tăng áp lực ổ bụng. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khối phồng vùng bẹn tăng kích thước khi đứng lâu, ho hoặc rặn, cảm giác đau tức, nóng rát, nặng hoặc đầy vùng bẹn, sưng bìu ở nam giới, người bệnh nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và điều trị sớm, tránh biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan