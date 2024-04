Đái tháo nhạt ở trẻ em có nguy hiểm?

Con tôi 5 tuổi hay khát và uống nước thường xuyên, đi tiểu nhiều lần, đi khám bác sĩ chẩn đoán đái tháo nhạt. Bệnh có nguy hiểm không, tôi cần làm gì? (Hoàng Sơn, Nghệ An)

Trả lời:

Bệnh đái tháo nhạt ở trẻ em ít gặp, xảy ra do cơ thể không có đủ hormone ADH (được tiết ra từ tuyến yên, có chức năng kiểm soát lượng nước tiểu mà thận tạo ra), thận không tái hấp thu được nước nên ra nhiều nước tiểu loãng.

Triệu chứng đái tháo nhạt ở trẻ em gồm thường xuyên khát nước; tiểu mất kiểm soát, đái dầm; đau đầu, rối loạn thị giác, cáu gắt; ăn kém; chậm lớn; sốt cao. Các triệu chứng có thể bị nhầm lẫn với một số bệnh khác, trong đó có đái tháo đường.

Đái tháo nhạt ở trẻ em có nhiều loại, như đái tháo nhạt trung ương (do u não, chấn thương não, phẫu thuật não, rối loạn di truyền hiếm gặp...), đái tháo nhạt do thận (suy thận, thận đa nang, rối loạn di truyền ảnh hưởng đến thận), đái tháo nhạt do uống quá nhiều nước (uống nhiều nước trong thời gian dài gây rối loạn cơ chế điều chỉnh cơn khát).

Trẻ mắc bệnh đái tháo nhạt thường xuyên khát nước. Ảnh: Thanh Ba

Để chẩn đoán đái tháo nhạt, bác sĩ thường chỉ định xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, chụp cộng hưởng từ (MRI)... kiểm tra.

Con bạn được chẩn đoán đái tháo nhạt do uống quá nhiều nước có thể bé đã mắc chứng uống nhiều tiên phát (Primary polydipsia). Khi uống nhiều nước trong thời gian dài, cơ chế bị rối loạn điều chỉnh cơn khát ở vùng dưới đồi, giảm lượng ADH dẫn đến không thể cô đặc nước tiểu.

Đái tháo nhạt do uống quá nhiều nước cũng có thể liên quan đến vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bé cần đi khám, điều trị bằng các liệu pháp tâm lý để giảm triệu chứng.

Điều trị đái tháo nhạt không quá khó nhưng chẩn đoán để tìm nguyên nhân khá phức tạp. Trẻ nhỏ không tự theo dõi được những thay đổi của cơ thể nên ít khi phát hiện bệnh sớm. Đái tháo nhạt không được điều trị khả năng cao dẫn đến biến chứng đáng lo ngại như khô miệng, khô da; mất nước trầm trọng; hạ huyết áp; nhịp tim nhanh; mất cân bằng điện giải.

Mất cân bằng điện giải khiến trẻ nhức đầu, mệt mỏi, khó chịu và đau nhức bắp thịt; tổn thương não; chậm phát triển về cân nặng, chiều cao.

ThS.BS Nguyễn Thanh Sơn

Phó trưởng khoa Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội