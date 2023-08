Đái tháo nhạt là bệnh gì?

Bệnh đái tháo nhạt là rối loạn cân bằng nước, tăng thải nước tự do ở thận, triệu chứng gồm khát liên tục, đi tiểu nhiều.

BS.CKI Phan Thị Thùy Dung, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh đái tháo nhạt là tình trạng rối loạn cân bằng nước do tăng thải nước tự do ở thận, gây mất nước, tăng natri máu.

Cơ thể của người bệnh đái tháo nhạt không thể tự cân bằng chất lỏng. Bệnh xảy ra do giảm tiết hormone arginine vasopressin (AVP), còn được gọi là hormone chống bài niệu (ADH Anti Diuretic Hormon). AVP có vai trò điều chỉnh lượng chất lỏng trong cơ thể, được sản xuất bởi các tế bào thần kinh chuyên biệt trong một phần của não là vùng dưới đồi, được dự trữ tại thùy sau tuyến yên.

Hormone này giúp giữ nước tự do trong cơ thể thông qua cơ chế giảm mất nước, giúp thận cô đặc nước tiểu. Khi cơ thể thiếu AVP, thận không thể tạo đủ nước tiểu cô đặc và tăng thải nước tự do, dẫn đến triệu chứng khát liên tục, mất nước, tăng natri máu. Trong một số trường hợp, AVP tiết ra đủ nhưng thận không đáp ứng gây ra bệnh đái tháo nhạt do thận.

Theo bác sĩ Thùy Dung, đái tháo nhạt không phổ biến, cứ 25.000 người có một người mắc bệnh. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường ở người lớn. Phụ nữ có thể mắc bệnh đái tháo nhạt thai kỳ nhưng khá hiếm.

Nguyên nhân

Đái tháo nhạt trung ương: Tổn thương tuyến yên hoặc vùng dưới đồi do phẫu thuật (xuất hiện 1-6 ngày sau phẫu thuật và thường biến mất), khối u, chấn thương đầu (có thể hồi phục sau 6 tháng), bệnh bạch cầu, ung thư vú, viêm màng não... ảnh hưởng đến sản xuất, lưu trữ và giải phóng ADH, có thể gây ra bệnh đái tháo nhạt trung ương. Có một trên ba trường hợp không rõ nguyên nhân.

Đái tháo nhạt do thận: Bệnh xảy ra khi thận có vấn đề, không thể đáp ứng hoặc đáp ứng chậm với ADH. Nguyên nhân do bẩm sinh hoặc tác dụng của một số loại thuốc, rối loạn điện giải như tăng canxi máu, tăng canxi niệu, hạ kali máu, bệnh thận đa nang, tắc nghẽn niệu quản, hoại tử nhú thận), đa u tủy.

Triệu chứng, biến chứng

Theo bác sĩ Dung, triệu chứng chính của bệnh gồm đi tiểu nhiều, khát và uống nước nhiều. Người bệnh thường đi tiểu mỗi 15-20 phút một lần, lượng nước tiểu trên ba lít một ngày với trường hợp nhẹ, 20 lít một ngày nếu nặng.

Người bệnh thường có cảm giác khô miệng, khát nước dù vừa uống nước. Tình trạng tiểu nhiều, tiểu đêm khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Cơ thể không đủ nước có thể xuất hiện dấu hiệu mất nước, tăng natri máu nặng. Người bệnh có thể sụt cân, tụt huyết áp, thay đổi tri giác, hôn mê, co giật.

Trẻ nhỏ đái tháo nhạt thường tăng trưởng chậm, thân nhiệt cao, sụt cân không giải thích. Ở trẻ lớn hơn, triệu chứng gồm đái dầm nhiều, biếng ăn, cảm giác mệt mỏi cả ngày.

Người bệnh đái tháo nhạt dễ mất nước, khát và đi tiểu liên tục. Ảnh: Freepik

Chẩn đoán

Người bệnh cần cung cấp thông tin về lượng nước tiểu mỗi ngày. Bác sĩ thực hiện xét nghiệm đánh giá ban đầu như đường máu, BUN (để đo lượng nitơ có trong ure), creatinin máu, điện giải đồ máu (Na, K, Cl, Ca), chú ý tỷ trọng khi xét nghiệm nước tiểu, đo áp lực thẩm thấu máu và nước tiểu cùng lúc.

Người bệnh được nhập viện thực hiện "Nghiệm pháp nhịn nước" giúp chẩn đoán phân biệt đái tháo nhạt với các bệnh khác. Một vài xét nghiệm như chụp cộng hưởng từ hạ đồi - tuyến yên, đánh giá chức năng tuyến yên cũng giúp chẩn đoán.

Điều trị

Bác sĩ Thùy Dung cho biết điều trị bệnh này phải dựa trên nguyên nhân gây ra.

Đái tháo nhạt trung ương: Các trường hợp đái tháo nhạt nhẹ có triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều mức độ nhẹ có thể đáp ứng chế độ ăn ít protein và ít muối, uống vừa đủ nước. Nếu có triệu chứng khó chịu do tiểu đêm, tiểu nhiều cần dùng thuốc đồng phân của AVP giúp an toàn cho thai phụ và thai nhi.

Đái tháo nhạt do thận: Ngưng các thuốc có khả năng gây bệnh hoặc điều chỉnh các rối loạn điện giải, bệnh có thể hồi phục nhanh. Đái tháo nhạt do thận được điều trị bằng cách hạn chế protein, giảm muối trong khẩu phần ăn và lợi tiểu, kháng viêm.

Nếu không điều trị bệnh có thể để lại biến chứng nguy hiểm. Người có các triệu chứng bất thường cần đi khám bác sĩ Nội tiết để điều trị sớm.

Đinh Tiên

