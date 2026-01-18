Đã tiêm phòng viêm gan B có thể bị lây bệnh không?

Chồng tôi mắc bệnh viêm gan B đang uống thuốc kháng virus mỗi ngày. Tôi đã tiêm vaccine rồi có thể bị lây viêm gan B không? (Thanh Huệ, Đồng Nai)

Trả lời:

Sau khi tiêm phòng viêm gan B, người bệnh vẫn có thể có khả năng bị lây nhiễm, tuy nhiên tỷ lệ này thấp. Hiệu quả của vaccine tùy thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, độ tuổi, tình trạng miễn dịch, mức độ tuân thủ phác đồ tiêm chủng... Một số người vẫn có thể bị lây nhiễm viêm gan B, nếu sau tiêm chủng cơ thể không tạo được kháng thể (AntiHBs, HBsAb) hoặc kháng thể thấp.

Nguy cơ lây nhiễm viêm gan B dù đã tiêm vaccine cao hơn với nhóm người có hệ miễn dịch yếu như đang điều trị ung thư, HIV/AIDS, đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh có lượng virus cao, tiêm chưa đủ mũi, đủ liều. Người không tiêm nhắc lại khi nồng độ kháng thể giảm cũng có thể nhiễm virus này.

Bác sĩ Mai tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để xác định cơ thể đã đủ miễn dịch hay chưa, sau tiêm vaccine khoảng 1-2 tháng, người bệnh nên xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ kháng thể (AntiHBs, HBsAb). Nồng độ kháng thể đạt ở mức 10 mIU/mL trở lên, cho thấy cơ thể đã có kháng thể bảo vệ đối với virus viêm gan B.

Những người sống trong vùng dịch tễ viêm gan B lưu hành cao, nhân viên y tế, sống chung với người nhiễm virus viêm gan B, người có nguy cơ phơi nhiễm với máu... thì nồng độ kháng thể AntiHBs (HBsAb) > 100 mIU/mL mới có đáp ứng miễn dịch mạnh, đủ bảo vệ. Nếu thấp hơn mức này, cần tiêm thêm liều bổ sung hoặc tiêm lại tùy trường hợp, theo chỉ định của bác sĩ.

Tiêm vaccine viêm gan B giúp giảm nguy cơ nhiễm bệnh nhưng bạn cần kết hợp các biện pháp phòng ngừa khác để tăng thêm lá chắn bảo vệ cơ thể như tránh dùng chung các vật dụng cá nhân có nguy cơ dính máu như kim tiêm, dao cạo râu hay bàn chải đánh răng, quan hệ tình dục an toàn...

Virus viêm gan B không lây truyền qua đường ăn uống, kể cả việc uống chung nước. Để tránh nguy cơ lây nhiễm HBV, bạn cần chủ động khám sức khỏe, xét nghiệm máu kiểm tra kháng thể cho mình, các con và những người thân trong gia đình để tiêm vaccine ngừa viêm gan B nếu chưa có đủ lượng kháng thể.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai

Đơn vị Nội Tiêu hóa - Gan Mật

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7