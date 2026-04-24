Đa polyp trong đại tràng người phụ nữ

Hà NộiBà Lam, 50 tuổi, không có dấu hiệu tiêu hóa bất thường nhưng nội soi đại tràng phát hiện 11 polyp, có tổn thương nguy cơ ung thư.

Kết quả nội soi đại tràng của bà Lam tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ghi nhận nhiều polyp kích thước khác nhau dọc khung đại tràng. Trong đó, tại đại tràng sigma có hai tổn thương nghi ngờ dạng tuyến răng cưa không cuống (SSL) kích thước 13 mm và 18 mm.

Bác sĩ cắt bỏ toàn bộ polyp khi nội soi. Với polyp kích thước nhỏ, dưới 10 mm, bác sĩ cắt lạnh thay vì cắt nhiệt giúp giảm nguy cơ chảy máu và thủng ruột. Các polyp kích thước trung bình cũng được cân nhắc cắt lạnh tùy vị trí và đặc điểm. Riêng tổn thương trên 20 mm, bác sĩ cắt hớt niêm mạc qua nội soi (EMR) hỗ trợ loại bỏ tổn thương diện rộng, bảo tồn thành ruột.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định tổn thương dạng tuyến răng cưa không cuống - một dạng polyp có nguy cơ cao tiến triển ung thư.

Theo bác sĩ Sơn, polyp đại tràng và các tổn thương tiền ung thư thường phát triển âm thầm trong thời gian dài, ít gây triệu chứng như trường hợp bà Lam. Nếu không được phát hiện sớm, các tổn thương này có thể tiến triển qua nhiều năm thành ung thư đại trực tràng. Ngược lại, nội soi cắt bỏ polyp từ giai đoạn sớm giúp ngăn chặn quá trình này, giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.

Bác sĩ thực hiện nội soi và cắt bỏ polyp cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, bà Lam sẽ tái khám, theo dõi định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc xuất hiện tổn thương mới.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo người từ 45 tuổi nên nội soi đại trực tràng, kể cả khi không có triệu chứng. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp, từng phẫu thuật ung thư đại trực tràng, mắc bệnh viêm ruột mạn tính, nên nội soi từ 40 tuổi hoặc sớm hơn so với người bình thường.

Để giảm nguy cơ hình thành polyp, mỗi người nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ; hạn chế đồ chế biến sẵn. Không hút thuốc, tránh rượu bia, uống đủ nước, giữ cân nặng hợp lý và duy trì vận động đều đặn (ít nhất 30 phút mỗi ngày).

Khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, táo bón, đi ngoài ra máu, thiếu máu, sụt cân không rõ nguyên nhân... người bệnh nên đi khám sớm.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi