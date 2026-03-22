Cắt polyp đại tràng có phải nằm viện không?

Tôi sắp nội soi đại tràng, nếu bác sĩ phát hiện polyp có thể cắt luôn thì tôi có cần nằm viện theo dõi không, cần lưu ý gì? (Thu Hằng, Đồng Nai)

Trả lời:

Đa số trường hợp sau cắt polyp đại tràng không cần nằm viện, có thể ra về trong ngày. Khả năng lưu viện sau thủ thuật này phụ thuộc vào đặc điểm của polyp, phương pháp can thiệp và tình trạng sức khỏe tổng thể của người bệnh. Polyp kích thước nhỏ đến trung bình, tổn thương đơn giản và được cắt bằng kỹ thuật nội soi ít xâm lấn, nguy cơ biến chứng thấp, người bệnh thường được theo dõi ngắn sau thủ thuật, xuất viện trong ngày.

Trường hợp cần nằm viện theo dõi, thường 1-2 ngày bao gồm polyp kích thước lớn, số lượng nhiều hoặc có đặc điểm phức tạp; người bệnh có bệnh lý nền cần kiểm soát chặt chẽ; xuất hiện dấu hiệu bất thường sau thủ thuật như chảy máu kéo dài, đau bụng nhiều, sốt hoặc nghi ngờ nhiễm trùng.

Bác sĩ Lai nội soi đại tràng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau cắt polyp, dù không cần nằm viện, người bệnh vẫn nên theo dõi sát các biểu hiện bất thường tại nhà. Nếu thấy xuất hiệu các dấu hiệu như đau bụng tăng dần, chướng bụng, sốt cao, buồn nôn, nôn ói, đi ngoài phân đen hoặc có máu tươi... nên đến cơ sở y tế để được đánh giá kịp thời, tránh nguy cơ biến chứng.

Chế độ chăm sóc sau thủ thuật có vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Trong vài ngày đầu, người bệnh nên ưu tiên thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa như cháo, súp. Hạn chế rượu bia, đồ ăn cay nóng và các thực phẩm có thể kích thích niêm mạc đại tràng. Dùng thuốc cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc hoặc sử dụng thêm thuốc khi chưa được tư vấn.

Người bệnh cũng tránh lao động nặng và các hoạt động thể lực cường độ cao trong thời gian đầu để giảm nguy cơ chảy máu sau cắt polyp. Tái khám đúng lịch hẹn để đánh giá kết quả điều trị, theo dõi nguy cơ tái phát, điều chỉnh kế hoạch chăm sóc nếu cần.

Phần lớn người bệnh cắt polyp đại tràng không cần nằm viện. Tuy nhiên, quyết định này cần dựa trên đánh giá cụ thể của bác sĩ đối với từng trường hợp.

BS.CKI Nguyễn Ngọc Lai

Đơn vị Nội soi

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7