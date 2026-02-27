Đa polyp ở đại trực tràng người phụ nữ

Hà NộiChị Hợp, 36 tuổi, khám sức khỏe tổng quát được bác sĩ chỉ định nội soi tiêu hóa do thuộc nhóm nguy cơ, kết quả ghi nhận nhiều polyp ở đại trực tràng.

Ông ngoại và bác ruột chị Hợp từng mắc ung thư đại tràng, mẹ ruột có đa polyp đại tràng nên chị tới khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, ghi nhận dạ dày của chị bị viêm kèm nhiều polyp, nhiễm Helicobacter Pylori (HP).

Kết quả nội soi cho thấy nhiều polyp kích thước 0,3-1,2 cm rải rác từ đại tràng đến trực tràng. Một số polyp được cắt trong lúc nội soi, gửi xét nghiệm mô bệnh học cho kết quả là u tuyến ống.

Theo bác sĩ Khanh, chị Hợp mắc hội chứng đa polyp gia đình, nguy cơ cao tiến triển thành ung thư đại trực tràng. Để phòng ngừa biến chứng, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt một phần đại tràng, sau đó tiếp tục theo dõi định kỳ nhằm phát hiện sớm các tổn thương còn lại.

Bản chất của polyp là những tổn thương lành tính nhưng khi kích thước polyp lớn hơn 1-2 cm thì nguy cơ ung thư đại tràng cao. Đa polyp đại tràng có tính di truyền với hàng trăm polyp lớn nhỏ trong lòng ống tiêu hóa. Theo thời gian, một số polyp thay đổi cấu trúc, chuyển thành ác tính nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời.

Theo bác sĩ Khanh, những người có tiền sử gia đình như bố mẹ, anh chị em ruột từng mắc ung thư đại tràng hoặc đa polyp cần được tầm soát sớm hơn, tùy từng trường hợp cụ thể. Các trường hợp nghi ngờ hội chứng đa polyp di truyền, có thể phải bắt đầu nội soi từ khi còn rất trẻ (12-20 tuổi) và theo dõi chặt chẽ. Đồng thời làm xét nghiệm gene, khám nội soi, chụp cắt lớp vi tính tầm soát giúp phát hiện polyp ở các vị trí khác như ruột non, tá tràng.

Êkíp thực hiện nội soi đại tràng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi phát hiện polyp, bác sĩ cắt bỏ polyp qua nội soi, hẹn tái khám định kỳ. Thời gian theo dõi phụ thuộc vào số lượng, kích thước, tính chất của polyp, có thể rút ngắn nếu polyp có nguy cơ cao. Phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh nhân cần phẫu thuật cắt đại tràng kết hợp hóa trị. Bên cạnh khám định kỳ, người mắc polyp đại tràng nên duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây, cá, đậu. Hạn chế rượu bia, thuốc lá, thịt đỏ, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa.

Người có dấu hiệu đại tiện ra máu, thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, đau bụng từng cơn, chán ăn, thiếu máu, mệt mỏi, sụt cân nhanh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi