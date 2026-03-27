Cường giáp gây giảm cân đột ngột

Hà NộiChị Hà, 32 tuổi, đột ngột giảm 6 kg trong 6 tháng, bác sĩ phát hiện nguyên nhân do cường giáp.

Ban đầu chị Hà mừng khi giảm được cân nặng, song sau đó thường xuyên cảm thấy đói, đánh trống ngực, tim đập nhanh, run bàn tay, cảm giác nóng trong người, khó ngủ. Chị xét nghiệm nội tiết tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy cho thấy hormone tuyến giáp FT4 tăng cao, TSH giảm sâu. Siêu âm ghi nhận tuyến giáp tăng sinh mạch máu lan tỏa - triệu chứng bệnh Basedow (Graves), một dạng cường giáp tự miễn thường gặp ở phụ nữ trẻ.

Cường giáp là tình trạng tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone, khiến tốc độ chuyển hóa cơ thể tăng lên bất thường. Người bệnh có thể sụt cân nhanh dù ăn nhiều, tim đập nhanh, run tay, vã mồ hôi, mất ngủ, lo âu, rối loạn kinh nguyệt. Một số trường hợp có biểu hiện lồi mắt đặc trưng.

Bác sĩ Ninh tư vấn cho chị Hà. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

"Các triệu chứng khá giống stress, rối loạn lo âu hoặc suy nhược, nên nhiều người lầm tưởng, điều trị muộn dẫn đến biến chứng", BS.CKII Nguyễn Thị Thùy Ninh, Phòng khám Nội Tổng hợp, cho biết.

Cường giáp khiến hoạt động chuyển hóa bị đẩy nhanh hơn so với bình thường, khiến tim làm việc liên tục với nhịp nhanh, lâu dài có thể gây rung nhĩ, suy tim. Xương của người bệnh cường giáp bị mất khoáng nhanh hơn, thúc đẩy tình trạng loãng xương. Nếu không điều trị, người bệnh có nguy cơ mắc cơn bão giáp - biến chứng cấp tính đe dọa tính mạng.

Chị Hà được điều trị bằng thuốc kháng giáp tổng hợp kết hợp thuốc kiểm soát nhịp tim, dõi định kỳ mỗi 4-6 tuần để điều chỉnh liều dựa trên nồng độ hormone. Sau một tháng, tình trạng tim đập nhanh giảm, người bệnh ngủ ngon hơn, tâm trạng ổn định. Các chỉ số hormone dần về ngưỡng bình thường sau ba tháng, chị Hà tăng 3 kg, bớt mệt mỏi. Hiện, duy trì tái khám theo lịch hẹn và tuân thủ điều trị lâu dài theo hướng dẫn.

Bác sĩ Ninh khuyên người trưởng thành nên khám sức khỏe định kỳ 6-12 tháng một lần. Ngoài các xét nghiệm cơ bản, nên cân nhắc khám nội tiết, nhất là ở phụ nữ 20-40 tuổi, nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh tuyến giáp tự miễn.

Thanh Ba