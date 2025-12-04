Cụ ông nhiễm trùng đường mật tái phát do sỏi

Hà NộiCụ Văn, 99 tuổi, tái phát nhiễm trùng đường mật do sỏi ống mật, được bác sĩ nội soi đặt stent giúp lưu thông đường mật tắc nghẽn.

Cụ Văn đã được đặt stent mật - ruột năm ngoái song không tái khám định kỳ. Gần đây, cụ sốt cao, rét run, đau tức vùng thượng vị (trên rốn) lan xuống hạ sườn phải, ăn uống kém, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bạch cầu và chỉ số procalcitonin đều tăng cao, chỉ số tiểu cầu và đông máu giảm là dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Chỉ số bilirubin tăng gợi ý tình trạng ứ mật. Kết quả chụp MRI ghi nhận sỏi lớn ống mật chủ gây giãn đường mật trong và ngoài gan, giãn nhẹ ống tụy, còn stent mật ruột cũ. ThS.BS Đinh Hương, khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, chẩn đoán người bệnh nhiễm trùng đường mật do sỏi lớn ở ống mật chủ.

Bác sĩ Hương đánh giá cụ Văn lớn tuổi và có bệnh nền tăng huyết áp, phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro. Êkíp quyết định nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) bởi đây là phương pháp ít xâm lấn, hạn chế tối đa biến chứng, cho phép bác sĩ quan sát đường mật, đưa ra quyết định can thiệp phù hợp.

Êkíp nội soi mật tụy ngược dòng tái lưu thông đường mật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong quá trình nội soi, êkíp ghi nhận còn hai stent mật - ruột cũ, không thấy dịch mật lưu thông. Để giảm tắc nghẽn đường mật, êkíp rút hai stent này, bơm rửa đường mật và đặt hai stent mới giúp tái lưu thông đường mật. Người bệnh được phối hợp điều trị kháng sinh phổ rộng từ khi nhập viện để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau can thiệp, sức khỏe của cụ Văn cải thiện rõ rệt, cắt sốt, hết đau bụng, có thể ăn uống bình thường, xuất viện sau 6 ngày.

Theo bác sĩ Hương, khả năng co bóp và lưu thông mật giảm dần theo tuổi tác, đường mật dễ tích tụ bùn và hình thành sỏi mới, tăng nguy cơ tắc nghẽn tái phát ngay cả khi đã đặt stent. Bên cạnh đó, stent có nguy cơ tắc do bùn mật hoặc thức ăn từ tá tràng trào ngược vào đường mật, làm mất khả năng dẫn lưu, gây nhiễm trùng. Do đó, người bệnh có sỏi ống mật nên theo dõi định kỳ để đánh giá hiệu quả dẫn lưu, phát hiện sớm nguy cơ tắc nghẽn, từ đó xử lý kịp thời.

Sau khi xuất viện, người bệnh nên duy trì chế độ ăn lành mạnh, uống đủ nước, vận động nhẹ nhàng. Chia nhỏ bữa ăn, tăng cường chất xơ, hạn chế rượu bia và các món chiên rán hỗ trợ đường mật lưu thông tốt, giảm nguy cơ tích tụ bùn mật và hình thành sỏi mới. Nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, vàng da, đau hạ sườn phải hoặc phân bạc màu, nên khám sớm để tránh nguy cơ biến chứng.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi