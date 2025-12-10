Cụ bà tắc ruột sau ăn cơm với quả trám

Hà NộiCụ Sinh, 95 tuổi, đau quặn bụng, nôn về đêm, được bác sĩ chẩn đoán ruột tắc do bã thức ăn không tiêu hóa.

Phim chụp CT của cụ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy khối bã thức ăn làm đoạn giữa ruột non giãn 4,4 cm, gây tắc ruột cơ học.

ThS.BS.CKII Lê Văn Lượng, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết tắc ruột do nhiều nguyên nhân như thoát vị, dính ruột sau mổ, lồng ruột, khối u ruột. Cụ Sinh bị tắc ruột do bã thức ăn hình thành trong dạ dày không tiêu hóa hết và tích tụ tại ruột non.

Người nhà cụ Sinh cho biết trước đó cụ ăn cơm với quả trám ngâm mắm trong vài ngày liền.

Theo bác sĩ Lượng, bệnh nhân lớn tuổi, răng yếu, giảm tiết dịch dạ dày và ruột non làm chức năng tiêu hóa tổng thể yếu. Bệnh nhân ăn quả trám giàu chất xơ, nhựa và tannin, dễ gây kết tủa, vón cục làm tắc ruột. Ăn liên tục nhiều ngày và không vận động làm giảm nhu động dạ dày và ruột, khiến tình trạng trở nặng.

Cụ Sinh được điều trị nội khoa tích cực nhưng không đỡ, bác sĩ phẫu thuật nội soi lấy bã thức ăn. Hậu phẫu, cụ ít đau, hết buồn nôn, có thể vận động tại giường, tránh nguy cơ hình thành huyết khối do nằm lâu. Đến ngày thứ 5, tình trạng ổn định, cụ được xuất viện.

Bác sĩ Lượng phẫu thuật cho cụ Sinh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tắc ruột non do bã thức ăn có thể xảy ra khi bệnh nhân ăn nhiều thức ăn giàu chất xơ như cần tây, bí ngô, vỏ nho, quả mận khô, quả hồng. Bác sĩ Lượng khuyến cáo người già, người có chức năng tiêu hóa suy giảm, ít vận động, nên ăn đồ mềm, lỏng, dễ tiêu, chia nhiều bữa, rau nên thái nhỏ, chọn rau non, nhai kỹ trước khi nuốt. Hạn chế ăn thực phẩm có nhiều chất xơ lớn, thô khó tiêu, ăn vừa đủ trái cây có nhựa, chất chát như hồng xiêm, quả sung, quả bứa, quả tai chua, quả trám, măng...

Tắc ruột lâu ngày có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như hoại tử ruột, nhiễm trùng ổ bụng. Khi có các triệu chứng nghi ngờ như đau quặn bụng, chướng bụng, nôn, nôn ra dịch xanh bẩn hoặc dịch vàng, sờ thấy khối lồi lên ở bụng, không trung tiện hay đại tiện được, bệnh nhân nên tới bệnh viện đa chuyên khoa để được khám, chẩn đoán kịp thời.

Thanh Long

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi