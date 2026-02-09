Cụ bà nguy kịch do biến chứng cúm A

TP HCMBà Helen, 90 tuổi, ho, khó thở, nguy kịch do biến chứng cúm A gây viêm phổi nặng.

Bà Helen (quốc tịch Mỹ) trở bệnh khi đang du lịch ở Việt Nam, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. BS.CKI Tất Hoàng Phát, khoa Cấp cứu, ghi nhận chỉ số oxy trong máu (SpO2) của người bệnh giảm rõ (còn 88%, bình thường trên 95%), thở dồn dập (32 lần/phút, nhanh hơn mức bình thường 16-20 lần/phút), cơ hô hấp co kéo mạnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị viêm phổi nặng do nhiễm cúm A, kèm theo nhiễm trùng huyết, suy tim. Bà Helen có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim, đã đặt máy tạo nhịp, chưa tiêm vaccine cúm mùa, khiến tình trạng trở nặng, phải điều trị tích cực.

BS.CKI Đoàn Quốc Anh, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc (ICU), chỉ định cho người bệnh thở oxy lưu lượng cao, điều trị kháng sinh phổ rộng, thuốc kháng virus cúm, thuốc giãn phế quản, hỗ trợ tim mạch. Êkíp theo dõi khí máu, chức năng tim, thận, chỉ số viêm để đánh giá khả năng đáp ứng điều trị.

Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, chỉ số viêm bắt đầu giảm, phổi dần thông khí tốt, người bệnh được cai máy thở.

Người bệnh được chăm sóc tại khoa ICU. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Qua giai đoạn nguy kịch, bà tỉnh táo, tiếp xúc tốt, ăn uống được, ho nhẹ và mệt thoáng qua, dần hồi phục.

Theo bác sĩ Quốc Anh, với những người trên 65 tuổi, đặc biệt có bệnh nền tim mạch, hô hấp, mắc cúm có thể nhanh chóng dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp. Người lớn tuổi không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, mệt, khó thở.

Tiêm vaccine cúm hàng năm, kiểm soát tốt bệnh nền và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường là những yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng. Theo ước tính của WHO, ước tính mỗi năm có từ 3 đến 5 triệu ca cúm nặng và 650.000 ca tử vong do cúm trên toàn cầu.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi