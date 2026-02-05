Cong vẹo cột sống ảnh hưởng đến phát triển của trẻ thế nào

Cong vẹo cột sống có thể khiến trẻ giảm sức bền cơ bắp, phổi bị chèn ép, dẫn đến khó thở, tự ti về ngoại hình.

Chứng vẹo cột sống có thể ảnh hưởng đến trẻ em ở mọi lứa tuổi. Mặc dù nhiều trường hợp không gây đau rõ rệt, tình trạng này vẫn tác động đáng kể đến tư thế, khả năng vận động và sức khỏe tổng thể. Chẩn đoán và điều trị sớm đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát tiến triển của bệnh.

Hạn chế về thể chất

Khi vẹo cột sống tiến triển nặng, trẻ có thể bị đau lưng, cứng khớp, hạn chế phạm vi vận động, ảnh hưởng đến khả năng tham gia các hoạt động thể chất và thể thao. Lâu dài, tình trạng này làm giảm sức mạnh, sức bền cơ bắp, khả năng phối hợp và giữ thăng bằng.

Tư thế xấu

Vẹo cột sống khiến cột sống cong bất thường theo hình chữ S hoặc C, dẫn đến tư thế không cân đối. Trẻ có thể bị lệch vai, gù lưng, mất cân xứng cơ thể, ảnh hưởng đến sự tự tin. Nếu không được phát hiện sớm, tình trạng này có thể gây đau lưng mạn tính, biến dạng khung sườn và chèn ép các cơ quan nội tạng.

Ảnh hưởng đến chức năng hô hấp

Trong trường hợp nặng, đường cong của cột sống có thể chèn ép phổi, làm giảm dung tích sống, gây khó thở và giảm khả năng cung cấp oxy cho cơ thể. Lâu dài, trẻ có nguy cơ suy hô hấp hoặc các biến chứng tim phổi.

Tác động đến sức khỏe tinh thần

Trẻ bị vẹo cột sống thường dễ mặc cảm về ngoại hình, đặc biệt khi phải đeo nẹp chỉnh hình hoặc can thiệp phẫu thuật. Điều này có thể ảnh hưởng đến tâm lý, các mối quan hệ xã hội và chất lượng cuộc sống.

Việc theo dõi và điều trị y tế cho trẻ bị vẹo cột sống là rất cần thiết. Các phương pháp như vật lý trị liệu, đeo nẹp chỉnh hình hoặc phẫu thuật được áp dụng tùy mức độ bệnh nhằm cải thiện chức năng vận động và hạn chế biến chứng. Cha mẹ nên chú ý các dấu hiệu sớm như hai vai không đều, thân người lệch, gù xương sườn hoặc tư thế đứng mất cân đối.

Một bên vai có thể cao hơn rõ rệt, dễ nhận thấy khi trẻ đứng thẳng hoặc mặc quần áo vừa vặn. Nếu đầu trẻ nghiêng sang một bên hoặc không nằm cân đối với xương chậu, đó cũng có thể là dấu hiệu của vẹo cột sống.

Để hạn chế nguy cơ cong vẹo cột sống ở trẻ, cần kết hợp điều chỉnh tư thế sinh hoạt đúng, tránh mang vác nặng, tăng cường vận động với các bài tập như bơi lội, yoga, đồng thời bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D và khám định kỳ mỗi 6 tháng để phát hiện sớm.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)